Muere anciana atropellada por conductor borracho en Barahona

El conductor de una camioneta, supuestamente en estado de embriaguez, atropelló a una mujer, quien falleció a consecuencia de los golpes recibidos en un accidente de tránsito ocurrido en el sector “Los Solares de Milton”, ubicado en Villa Central, de este municipio Barahona.

La fallecida es la nacional haitiana Lina Sena, de 69 años de edad, mientras que el conductor del vehículo, conocido solo con el alias “Cibao Vaca”, emprendió la huida una vez que atropelló a la extranjera, quien llevaba décadas residiendo en esta ciudad.

Un hijo de la fallecida, quien no quiso identificarse por temor a represalias, no solo de las autoridades migratorias, sino de la familia del conductor de la camioneta, dijo sentirse impotente porque la persona responsable del hecho no ha sido detenida por las autoridades, pese a que está en su casa de manera desafiante.

Además, indicó que un joven haitiano, quien presenció el siniestro vial e intentó auxiliar a su progenitora, quien estaba viva, pero “Cibao Vaca” volvió a pasarle por encima con el vehículo a la fallecida, sufrió un desmayo y se rompió un brazo.

Sin embargo, dijo que el joven de nacionalidad haitiana fue auxiliado por algunas personas que lo condujeron a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (Hrdujm), y que, tras recibir asistencia médica, fue apresado por agentes de la Dirección General de Migración (DGM), apostados en el centro asistencial para fines de deportación del país.

Según la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el caso tuvo lugar a las 10:50 de la mañana de este viernes, pero informan que el conductor del vehículo huyó, del cual dicen que es un “desconocido”; sin embargo, tiene domicilio en el mismo sector del siniestro vial.

El hecho, conforme a la nota informativa de la Digesett, ocurrió la mañana de este viernes en la calle Primera, del barrio “Los Solares de Milton”.