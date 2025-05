Migración irrumpe en tienda china y expulsa a empleados haitianos indocumentados

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) intervinieron ayer viernes en una tienda china ubicada en la avenida Duarte, donde arrestaron a un número indeterminado de empleados haitianos indocumentados que laboraban en ese establecimiento.

Conforme se aprecia en un video que recoge el momento de la operación en el interior de la tienda Rudo Star, empleados dominicanos del negocio gritaban palabras de enojo por la medida.

También se notó la concentración de los agentes en su trabajo, que condujeron a los detenidos hacia sus unidades de traslado, sin recurrir a exceso de fuerza.

Según testigos, la operación se llevó a cabo sin previo aviso a los dueños del establecimiento, quienes se negaron a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

Lorayne Reynoso, una de las empleadas de la tienda, describió el operativo como “un acto de violencia”. “Fue demasiado feo”, expresó, al referirse a la forma en que los agentes ingresaron al local.

De acuerdo con su testimonio, los efectivos de Migración amenazaron incluso con lanzar bombas lacrimógenas ante el escándalo y las reclamaciones de los empleados, quienes les gritaban “abusadores”, según audiovisuales difundidos en redes sociales.

Afectada por lo ocurrido, Lorayne agregó que presenciar la expulsión de sus compañeros fue doloroso.

“Me dolió mucho como expulsaron a mis compañeros, sin importar los documentos que tengan o no. No pueden ser tratados así”, indicó.

Geidy Germosén, otra colaboradora de Rudo Star, relató que acababa de llegar a su lugar de trabajo cuando se desató el incidente.

Según explicó, intentó ingresar al local para reportar su asistencia y evitar descuentos en su salario, pero fue detenida por los agentes.

“Pedía que me dejaran entrar para ponchar y que no me descontaran el día, pero me dijeron ‘no’”, denunció.

Geidy también mencionó que una de sus compañeras se desmayó del susto, apoyando así el relato de Lorayne sobre la agresividad del operativo. “Entraron de manera brusca”, comentó.

Luis Pérez, también empleado del establecimiento, aunque respaldó las medidas migratorias impulsadas por el presidente Luis Abinader, consideró que las aplicadas en este caso fueron "excesivas".

“Los agentes hicieron su trabajo”, señaló, pero criticó que “fueron radicales las medidas para una empresa, de ir sin siquiera un permiso y sacar a todos sus empleados”.

Luis sugirió que se debería otorgar un plazo previo para proceder con la salida de trabajadores haitianos, y detalló cómo ocurrieron los hechos: “Los agentes se tiraron a todos los almacenes y comenzaron a sacar a los haitianos. No nos enseñaron ni fiscales ni nada, pero no podemos rebotar esas medidas, son medidas del presidente”.

Añadió que entre los agentes había coroneles, muchos guardias y personal migratorio, pero dijo que “ninguno se presentó”.

Se armó la corredera

De aproximadamente 20 haitianos indocumentados, al menos 10 entraron corriendo a la tienda al ver el vehículo de migración estacionado afuera, todo en un intento de esconderse. El resto, según dijo, eran empleados regulares de nacionalidad haitiana.

Aseguró que es la primera vez que ocurre una intervención de este tipo en el establecimiento, indicando que la administración ya está trabajando para regularizar la situación migratoria de todos los empleados que aún se encuentran en condición irregular.

Francisco Acosta, trabajador de una tienda vecina, también fue testigo de lo sucedido y compartió su opinión crítica sobre el procedimiento.

“Debe de manejarse, avisarle a los empresarios porque se trabaja en conjunto”, señaló.

Francisco cuestionó el enfoque "discriminatorio" de estos operativos. “Aquí hay mucha gente de todos los países que vienen aquí. Sin embargo, se le da más duro al haitiano que a otros”.

Finalmente, criticó el momento y la forma del operativo, señalando que este tipo de intervenciones afectan la imagen del comercio.

“Deben ponerse de acuerdo antes de hacer el show y después que han abierto la tienda. Eso se ve feo”, concluyó.