Otro amanecer más

Desde la ventana del baño veo cómo el cielo estalla en rojo cuando el sol lentamente se levanta en el horizonte, anunciando el comienzo del día. Puede que no exista un fenómeno más cotidiano, cíclico y repetitivo que ese, y, sin embargo, es curioso cómo la recurrencia ordinaria de un evento absolutamente previsible nos sigue sorprendiendo.

¿O “deslumbrando” podría ser la palabra adecuada? Porque –admitamos– es difícil ser indiferente ante el espectáculo que representa el amanecer de un nuevo día. Y no hablo de quienes –la mayoría– difícilmente pueden pararse a contemplar el momento, ya sea porque no están despiertos antes de que ocurra o porque con el trajín de la mañana de un día laboral no andarán atentos. Hablo de que si las circunstancias lo permiten, el lugar es propicio, la agenda o compañía del momento lo facilita, ver el amanecer y no sentirse “tocado” sería casi imposible.

Mucho antes que el desarrollo de la civilización humana se estructurara en torno a la agricultura y que los ciclos solares fueran importantes, la salida del sol cautivaba la mente de las comunidades de cazadores nómadas, quienes seguramente esperaban con ansiedad el diario momento en que la oscuridad cedía paso a la luz, que era lo mismo que decir que la muerte cediera paso a la vida.

Consideraciones antropológicas aparte, el amanecer continúa siendo un misterio. Nuestra condición humana convierte en sentimiento un acontecimiento estrictamente astronómico. Nos cautiva el sol cuando nace, nos vuelve espectadores silentes de su salida, testigos mudos de su lento ascenso. Cada amanecer es el mismo desde el inicio de los tiempos, porque la noche oscura del primer día de la tierra fue rota con un sol espectacular. El Gita, los Vedas, el Tao Te King, el Avesta, la Biblia, el Corán… todos los libros sagrados anuncian la salida del sol como el inicio, como un hecho revelador y único.

Ya en el plano de lo mundano, ¿acaso hay un amanecer más hermoso que el que observamos en una playa en compañía de la persona amada? ¿O ver el amanecer del día 1ero de enero en cualquier lugar; contemplar cómo se incendian las nubes minutos previos al amanecer visto desde la cima del Pico Duarte o desde el Campamento Base del Everest, allí donde su nacimiento también nos decía que habíamos sido bendecidos con otro día más de vida; desde lo alto de un edificio; detrás del cristal de una guagua camino al trabajo; o parado frente a un semáforo, esperando el verde mientras amanece y así sucesivamente, porque la lista es larga e infinita, como personas o momentos hay en la vida?

En definitiva, disfrutar de un nuevo amanecer cada día y contemplar la perfección de lo único e irrepetible, que también es cotidiano y repetitivo, es una bendición de Dios; una por la que cada día tenemos que dar gracias… por el enorme privilegio de estar vivos.