En el PLD no todos están a favor de una elección temprana de su candidato presidencial para 2028

Tras una reunión de su comité político realizada el pasado tres de marzo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que esa organización política buscará definir su propuesta presidencial para las elecciones presidenciales del 2028 durante el primer trimestre del 2026.

La idea del partido opositor, hasta el momento, era realizar un proceso parecido al que orquestaron en junio del 2022, al cual denominaron como “consulta ciudadana”. En esa oportunidad, el PLD señaló que se “escogerá” a la persona que recibiría el apoyo masivo de la organización política para el resto de ese camino electoral que culminaría con las elecciones presidenciales de mayo del 2024.

Esa “consulta ciudadana” fue identificado por la cúpula peledeísta como la forma de encontrar un “bajadero” a lo establecido en las leyes electorales de que los candidatos presidenciales deberían ser escogidos y proclamados durante el mes de octubre del año preelectoral, en ese caso, de 2023, manifestando que solo estaban “midiendo la fuerza de sus aspirantes” para promocionar esa figura y que en caso de que alguien decidiese presentar su precandidatura, pues se realizarían las primarias cerradas; cosa que no ocurrió.

Desde la ocasión del anuncio en marzo hasta la fecha, varios dirigentes del PLD han expresado su desacuerdo con que se realice un proceso de elección temprana ya que a su entender la misma violaría lo dispuesto en las leyes 33-18, sobre Partidos Políticos, y 20-23 sobre Régimen Electoral.

Dentro de esos que han dado a conocer su opinión contraria a lo decidido por el máximo organismo del PLD, precisamente están dos miembros del comité político, Abel Martínez y Juan Ariel Jiménez.

Martínez, quien ocupó la candidatura presidencial del PLD en las pasadas elecciones tras resultar ser el ganador de ese proceso de “consulta ciudadana”, expresó que, “bajo ninguna circunstancia”, estará de acuerdo con la escogencia del candidato presidencial en el PLD antes de los plazos establecidos.

“Bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con que se utilicen métodos como primarias, aclamaciones o cualquier otro mecanismo similar fuera del plazo establecido por la ley para elegir al candidato o candidata presidencial. La selección debe realizarse estrictamente dentro del marco legal correspondiente, respetando los tiempos y procedimientos institucionales”, considera Martínez.

De su lado, Juan Ariel solicitó respetar los plazos establecidos por las leyes y no seleccionar a un candidato presidencial antes del mes de octubre del 2027.

“Estas normativas establecen procedimientos y plazos que no pueden no pueden ser ignorados. Cumplir con la ley es una obligación que no debería estar sujeto a discusión, y también una señal clara de respeto del partido al esquema institucional y a las leyes”, manifestó el vicepresidente del partido a través de una carta dirigida al comité político.

Mediante el mismo documento, Jiménez señaló que “sería contradictorio” violar ambas legislaciones ya que el PLD impulsó las mismas, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Congreso Nacional.

Tanto el exministro de Economía como el exalcalde de Santiago son dos de los siete señalados como “presidenciables” por la alta dirigencia del partido de la estrella amarilla.

La advertencia de la Junta

En medio de esas dos opiniones, el miembro del comité central, Eleuterio Abad Santos, llevó un documento a la Junta Central Electoral (JCE) solicitándole que se expresen con relación a lo decidido por el comité político.

La solicitud de ese dirigente político se hace a pesar de que justo en marzo, una semana antes de comunicarse la decisión, la JCE advirtió que “cualquier intento” de definir una candidatura antes de octubre del 2027, fecha establecida en las leyes electorales para la escogencia oficial de las diferentes postulaciones será penado mediante la no aceptación de las candidaturas que sean escogidas las denominadas consultas previas o cualquier otra modalidad.