INTEC sobre Jet Set: “Por años hemos normalizado el riesgo, la chapucería y la indiferencia”

Este sábado, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebró su septuagésima ceremonia de graduación, en la cual se despidió de 911 alumnos que superaron carreras en grado y posgrado.

Aunque el objetivo central del acto es festejar los logros formativos alcanzados por estos jóvenes, el escenario fue aprovechado por el rector de INTEC, Julio Sánchez Maríñez, para referirse a la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set.

El rector Sánchez no pudo participar en la ceremonia “por una causa de fuerza mayor”, por lo que la vicerrectora Alliet Ortega asumió las funciones y ocupó el pódium para leer el mensaje escrito por el académico.

El colapso de la infraestructura terminó con la vida de más de 230 personas, nombres en la lista dentro de los que lamentablemente también se encuentran “muchos intecsianos”.

Es por esta razón que el maestro Sánchez Ramírez, según dejó plasmado en su discurso, no tuvo otra opción que dirigir unas palabras para hacer un llamado de atención a todos los sectores de la sociedad.

“Esta no es una tragedia aislada, es el resultado de una enfermedad social. La cultura de lo provisional hecho eterno, la mentalidad del relajo disfrazado de viveza, el país donde se improvisa primero y se lamenta después. Aquí el peligro está en los techos, puentes, escuelas, calles, pasos a desnivel, por todas partes… Porque el problema no es solo el concreto que se parte, el problema es el corazón social que se ha agrietado de tanto abandono”, deploró Sánchez.

Para el educador, “no ha sido solo” un techo que descendió sobre la población dominicana, “nos han aplastado años de acumulación de prácticas de dejadez, incumplimiento”, los cuales establecen “una cultura de tolerancia y desnudez ante el riesgo”.

“Se desplomó un país de costumbres débiles, se derrumbó la cultura del eso aguanta, se vino abajo el ´a mí no me toca hacer eso´ y quedó al desnudo lo que por años hemos normalizado: El riesgo, la chapucería y la indiferencia. Porque el techo del Jet Set no cayó por una simple grieta en el concreto, cayó porque hemos normalizado el riesgo, cayó porque nos acostumbramos a decir eso no es mi problema, hasta que nos toca”, asegura.

Aclaró que el juicio de responsabilidad sobre la caída de esta infraestructura no solo será al gerente empresarial del Jet Set, Antonio Espaillat, “será a todos nosotros, a los que firman sin ver, cobran sin supervisar, construyen sin ética, callan por costumbre”.

Consideró que mientras “no ataquemos a fondo esta cultura” seguirán cayendo techos, “seguiremos teniendo tragedias” y ojalá que no ocurra aquello cuando la tragedia de un mes se olvida por la tragedia del mes siguiente.

“INTEC está dolido, aún está de duelo y en angustia por lo que ha pasado y lo que pasará si no atacamos a fondo la cultura de la dejadez e incumplimiento de normas y procedimientos, de asumir responsabilidades en tiempos oportunos”, concluye el discurso.

Maríñez comunicó en la carta haber incorporado muchas opiniones que recibió de “fuentes anónimas” a través de medios sociales para argumentar su ponencia.