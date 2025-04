“La Digesett está violando la Constitución”: Solo existen cinco causas para retener vehículos

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció el sábado haber entregado más de 1,800 motocicletas en el operativo de control y regulación realizado en Semana Santa, en medio de la controversia de su potestad para esas ejecutorias.

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional establece limitaciones en la retención vehicular, mientras que el diputado Tobías Crespo dijo que con ello se cometen violaciones a derechos fundamentales como la propiedad privada y el libre tránsito.

“La Digesett de manera frecuente, diaria, continua, está violando la Constitución y la ley cuando retiene, no solamente motocicletas, cualquier vehículo de motor bajo las causales que no establece la ley”, explicó el legislador.

Según afirmó, las motivaciones que acarrean detención no deben superar las 72 horas, iniciando cuando el conductor no porta la matrícula o una copia, impedido de demostrar la posesión.

También con la inexistencia de placa o cuando la misma no está renovada, no es visible, está falseada o no corresponde. Extensivo a quien no tiene la póliza de seguro, pues el ciudadano no puede resarcir daños a terceros o contra la propiedad pública y privada.

Igualmente, la falta de un documento como es la inspección técnica vehicular, comúnmente llamado “revista”. La último es utilizar el vehículo para bloquear e interrumpir el libre tránsito.

En otros casos, comentó que la responsabilidad de Digesett debe concentrarse en la parte preventiva, referente a monitoreo de las vías, vigilancia y completar las actas de infracciones.

Por igual, estableció que no pueden generar retenciones en escenarios donde no interviene el vehículo y, más bien, provocan fiscalizar a su conductor. Estos son: la falta de casco, licencia vencida o estacionamiento incorrecto, que, aún vinculante a la motocicleta, no es un documento.

Sin embargo, en caso de que este vehículo sea requerido por el Ministerio Público o autoridad competente en la investigación de un accidente donde se registraron muertos y/o heridos, no estarían aplicando las limitaciones y podrían retenerse.

Proceso de recuperación

Para quien haya sido afectado de una retención vehicular arbitraria, le deberá ser entregado inmediatamente. No obstante, en casos de una violación que justifique los medios como, por ejemplo, el vencimiento de la póliza de seguro, antes deberá renovarse y acudir a recuperar la pertenencia.

De acuerdo a Crespo, los ciudadanos pueden elevar una medida cautelar en contra de una violación cometida por la Digesett que permita resarcir los daños, como resultado de desgaste en la pintura o robo de combustibles.

En su reciente operativo de entrega de unidades, la Digesett informó que, a partir del lunes 21 de abril, implementó estrategias para agilizar el proceso de entrega en los diferentes Centros de Retenciones Vehiculares, como son: Independencia, Marbella, Villa Mella, Zona Oriental, La Victoria y Haras Nacionales.