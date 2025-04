Sobreviviente del Jet Set sobre versión de Antonio Espaillat del colapso: “Eso lo sabe él, Dios lo va a juzgar”

Las declaraciones emitidas el pasado martes por el propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, alegando que desconoce los motivos del derrumbe, han generado rechazo en algunos ciudadanos.

Una muestra de esto es la reacción de la sobreviviente Patricia Ovalles, quien aseguró que Espaillat estaba consciente de diversas situaciones registradas en la infraestructura del longevo centro de diversión.

Ovalles explicó que no pudo ver la entrevista realizada a Espaillat, en la que expresó además sus condolencias con las víctimas. Esto debido a que los doctores y sus familiares le prohibieron utilizar la televisión por los golpes que recibió en el cráneo.

No obstante, solo espera que sea Dios quien asuma el juicio del empresario.

“Eso lo sabe él, (que) quede en su consciencia. No tengo palabras… Dios lo va a juzgar”, dijo.

Luego de haber transcurrido 16 días desde que se encontraba dentro de lo que pudo ser la última fiesta que asistiría y salir del estado crítico de salud en el cual se encontraba por la afectación de los escombros, está fue la primera vez que Ovalles regresaba al Jet Set.

Al recordar como es una de las pocas personas que sobrevivió, dentro de un grupo de compueblanos nativos del municipio Haina que asistieron la noche del lunes para acompañar al artista Rubby Pérez, permite apreciar en ella un estado de conmoción y colapso.

“Éramos 46 personas y murieron 12 muchos, murieron muchos, muchos, muy queridos…”, manifestó entre lágrimas.

Despacio, utilizando una silla de rueda por habérsele “salido el tobillo, los tendones, y el nervio ciático”, recorrió los alrededores de la avenida independencia del Distrito Nacional, donde aún están las fotografías que muestran las caras de los padres, hijos, tíos y abuelos fallecidos por el colapso.

“Dure casi siete horas bajo los escombros. Y le pedí perdón a Dios. Pero también le pedí que me dieran la oportunidad para vivir mi familia que no se merecían que yo muriera de esa forma”, este fue el primer pensamiento que generó Ovalles, al ver cientos de velones encendidos por los parientes de los fallecidos en las afueras del Jet Set.

Ovalles, quien es dominicana que regresó a su país después de trabajar durante varios años en Estados Unidos, no tiene otra opción que agradecerle a Dios y a los rescatistas por proteger su salud.

“Aquella persona que me sacó y me tiró su saco en mi cara. Es algo muy grande cuando un ser humano se quita su ropa y la tira en la cara. Él me la tiró. Y después me dijo: cuida tu rostro, y después me tapó. Él llorando me dijo: hoy viviste de nuevo y no te abandoné. Y te salvé”, memorizó afligida.

“No iré a ningún lado”

“Cuantas cosas quisiera yo hacer que no he podido siquiera empezar, pero lo importante es que yo estoy aquí y yo voy a dar el frente a todo, yo no voy para ningún sitio y todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer”, dijo Espaillat durante su primera intervención pública en el programa de televisión El Día, que se transmite por Telesistema 11 cada mañana.

El empresario señaló que en los últimos días ha sostenido conversaciones con las familias de los seis empleados del lugar que fallecieron, así como con familiares de algunas víctimas que se han acercado.

En ese sentido, aclaró que la noche de la tragedia contaba con unos 25 empleados, de los cuales algunos solo prestaban servicio como camareros por ese día.

Sostuvo que las conversaciones que ha sostenido con las familias de sus empleados han sido de apoyo y de brindarles seguridad de que los apoyarán y se involucrarán en los que le sea pertinente.

En cuanto a las familias de las víctimas, dijo que ha hablado con unas tres familias, dos de ellos de personas fallecidas y un herido. Indicó que estas familias no han contemplado acción legal en su contra y han conversado sobre cómo de la mano poder ayudar a familias.