Primer periodista dominicano con autismo lanza libro sobre su vida

La noche del martes se vistió de esperanza en el auditorio del Dominico Americano, donde se celebró el lanzamiento del libro "En la sombra del autismo", escrito por el joven Alcibiades Polanco, quien narra su experiencia de vida siendo parte del espectro autista.

Mejor conocido como "Alci", se graduó hace unos años de Comunicación Social en la Universidad Dominicana O&M, siendo el primer dominicano con autismo en convertirse en periodista.

"Hoy presento 'En la sombra del autismo'. Un libro que recoge la historia profunda de mi vida", inició Alci.

Su discurso, colmado de sinceridad, fue también una plegaria de empatía y una declaración de fe: "Como todos saben, el autismo es una condición que estará con nosotros hasta morir... pero también deben saber que esta condición no tiene límites. Los límites se los pone la sociedad, no nosotros".

El título del libro cuenta el autor, fue el resultado de un proceso de reflexión en familia. Inspirado en el Salmo 91, "Viviré bajo la sombra del Omnipotente", el nombre En la sombra del autismo simboliza no solo la realidad de vivir con esta condición, sino también la fortaleza de encontrar un refugio, un propósito.

Alci confesó que tardó 10 años en terminar su escrito y que está trabajando en el formato audiolibro dirigido a las personas no videntes.

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro.

Portada del libro.Glauco Moquete

"Fueron muchas las lágrimas derramadas por el ser que me dio la vida, pero eso no impidió que mi familia siguiera luchando", recordó. Con esa misma determinación, Alci construyó este libro, página a página, como un puente hacia la comprensión y la concienciación por el autismo.

En un país donde todavía se lucha por visibilizar las necesidades y los derechos de las personas con condiciones del espectro autista, este libro representa una voz necesaria. Una invitación abierta a mirar más allá del diagnóstico y abrazar la humanidad de cada ser.

"Con este libro quiero llegar al corazón de todas las familias con un ser con autismo. A que luchen, a que toquen puertas, a que no se rindan. Nosotros también tenemos derechos. Solo necesitamos comprensión, empatía, y amor", expresó Alci.

"Ya no soy una persona rara. Ahora soy una persona que va a encontrar su lugar en este mundo", concluyó.

Entre los presentes estuvieron figuras reconocidas como el periodista Manuel Quiroz y la montañista Thais Herrera.

El director de Noticias SIN, Manuel Quiroz, destacó la manera en que Alci ha convertido su experiencia en un testimonio de superación.

"En el que narra sus vivencias y experiencias autobiográficas, y la forma en que logró superar obstáculos y limitaciones para alcanzar su sueño de convertirse en periodista profesional, sin asumir una actitud quejumbrosa," expresó.

Para Quiroz, la historia de Alci lo ha llevado a sobreponerse a los prejuicios, a los silencios, y a las puertas cerradas. En lugar de sucumbir a la frustración, eligió transformar cada desafío en un peldaño hacia su propósito.

Apelando a la filosofía de Jean-Paul Sartre, Quiroz recordó que “el hombre no es más que lo que hace de sí mismo”, y en ese sentido, lo que Alci ha hecho es inmenso.

Uno de los momentos más conmovedores fue el testimonio de la madre de Alci, quien compartió no solo su orgullo, sino también el camino lleno de obstáculos que ha recorrido junto a su hijo.

"Muchas vicisitudes, muchos escollos, muchas barreras, pero al final aquí estamos", dijo.

Su mensaje, dirigido a cada persona que acompaña a un ser querido con una condición del neurodesarrollo, fue claro: “Lo principal es el amor”.

Hizo un llamado a la acción: "De ustedes depende que sus hijos lleguen. Hay muchos Alci por ahí, pero están bajo perfil".

Y con una sabiduría sencilla recordó que, “El autismo es una condición, no una enfermedad. Por ende, ellos no sufren de eso…Sabrá Dios qué condición tengo yo y no me he evaluado. Entonces, nadie es perfecto”, cerrando su intervención con un toque muy humano.

El libro está a la venta en Amazon y próximamente podrá encontrarse en formato físico en diferentes puntos de venta.