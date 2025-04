“Dolor, me hiciste creyente…”

No puedo juzgar al mundo porque no sepa de huracanes, algunos no son dominicanos. Esta catarsis de Imagine Dragons que usé de título (Believer, 2017) me recuerda desde el Caribe que las tormentas pueden dejar valiosos regalos… con la perspectiva correcta. El principio funciona para personas y academias por igual. Nadie quiere ser el barco que se hundió porque no soltó la carga o guardó la vela, pero aquello es un acto de fe. Una cosa es cierta, la nave que verá el próximo sol sobre la línea del agua será diferente a la que salió del astillero y, si me guardas un secreto, te cuento que será mejor.

La “University 4.0”, con modelo de cuádruple hélice, deberá fomentar compromiso 4.0 en una generación híper-conectada.Listín Diario

Ya en 2019, muchas universidades de la región tenían vencida la fecha de mudar la piel. El estado de la industria, las tecnologías, la cultura, la geopolítica y el medio ambiente era muy diferente al del mundo anterior a las guerras culturales, la Gran Recesión de 2008, o al del espíritu “fin de siècle”. Y luego, “parió la abuela” … una pandemia, dos guerras en zonas de gran importancia estratégica, fragmentación de bloques comerciales, grandes inversiones en autonomías nacionales, una nueva carrera armamentística, masificación de IAs, desinformación 2.0, y la consumación de una fase temprana de la computación cuántica, algo que promete cambios aún más profundos. Si sientes que son muchas cosas, las son. Si tienes más de 40 años, creciste en un mundo que medía el tiempo con relojes, pero el tiempo es la medida del cambio y hoy corre como Marileidy.

¿Qué pueden hacer las universidades? Esto va más allá de sobrevivir; se trata de florecer, potenciar personas y estimular al desarrollo nacional en medio de una tormenta que bate riesgos y oportunidades por igual. Ante los cambios, la economía dominicana necesita diversificarse y mejorar su autonomía. Es tiempo de estimular las industrias de materia prima y transformación, así como una verdadera cultura de innovación y transferencia tecnológica. Para ser catalizadores de aquello, no será suficiente con cambiar el discurso e incorporar apps o hardware. Las transformaciones son de fondo, cambiamos de ropa porque cambiamos de peso. En un sentido general, necesitarán: revisar su forma de planificar, fomentar una cultura de excelencia educativa desde el contrato social y fortalecer su credibilidad.

El tiempo de la planificación de largo plazo que conocemos pasó… por más buenas que sean las galleticas de avena y el café de las sesiones de trabajo que terminan con una lista de supermercado consensuada. Esa práctica de acordar acciones detalladas para los próximos 5 o 10 años puede convertirse en una camisa de fuerza. Toca construir planes de largo plazo flexibles o planes más definidos con menor vigencia. Eso permitiría márgenes de adaptación y anticipación necesarios.

En segundo lugar, la “University 4.0”, con modelo de cuádruple hélice, deberá fomentar compromiso 4.0 en una generación híper-conectada y camino a niveles de inmersión aún más profundos. En complemento, el rendimiento académico ha sido vinculado a tipos de alimentación, cultura, disponibilidad de centros educativos, o de salud. Pero dejarlo ahí no haría justicia a las incontables historias de superación que nos rodean; son historias de enfoque y sacrificio personal, mucho, y por mucho tiempo. La educación universitaria es un proceso sacrificial y sano que se disfruta. Un plan para una excelencia educativa saludable es un plan para informar nuestras creencias y expectativas sobre la educación.

Finalmente, las universidades, a diferencia de los productores de contenido informales, tienen mucho que perder, y esa es precisamente su nueva fortaleza. Hace unos años se hablaba de los datos como “el nuevo petróleo”, y es posible que el título se lo lleve pronto otro mercado en consolidación, el de la credibilidad. De ser así, las universidades cada vez más competirán con reputación, como lo hacen con contenido o infraestructura.

Como en el pasado, educar no dejará de ser un reto, pero la gente que sabe de huracanes sabrá estar a la altura, y hará lo necesario para mirar el sol sobre la línea del agua mañana.