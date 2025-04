A 60 años de la revolución de 1965

Era sábado y marcaban las 2:00 de la tarde cuando la voz de José Francisco Peña Gómez, a través del programa radial “Tribuna Democrática”, levantó las alarmas de la revolución, pidiendo al pueblo salir a las calles ante la sublevación de los campamentos militares 16 de Agosto y 27 de Febrero.

Con esto, la ciudadanía tomó palos y piedras y se congregó en las calles de la ciudad, marcando el inicio de lo que sería recordado como la revolución del 24 de abril de 1965, una de las revueltas más grandes de la historia moderna dominicana.

La petición de los revolucionarios giraba en torno a dos temas: El retorno de Juan Bosch a la presidencia del país, tras su derrocamiento por un golpe de Estado el 25 septiembre de 1963, y el regreso a la Constitución del mismo año.

Para entonces, el país era gobernado por el triunvirato encabezado por Donald Reid Cabral, quien pidió a la ciudadanía paralizar las movilizaciones a las 5:00 de la mañana del 25 de abril y al no ser escuchado renunció al cargo ese mismo día, quedando designado José Rafael Molina Ureña, quien era presidente de la Cámara de Diputados.

Las protestas continuaron en Ciudad Nueva y la Zona Norte de la ciudad capital, teniendo el grupo insurrecto, liderado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, una lucha cuerpo a cuerpo contra las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), lideradas por el general Elías Wessin y Wessin el 27 de abril, en el puente Juan Pablo Duarte.

“Francis (Caamaño) salió para el puente a morir con honor, yo que tenía la responsabilidad militar del 14 de junio, tenía ya una unidad de 50 jóvenes armados y nos encontramos en el puente y derrotamos ese día a las fuerzas armadas golpistas”, expresó Rafael (Fafa) Taveras, líder del Movimiento 14 de Junio.

Constitucionalistas recuerdan estas acciones como un acto “horroroso”, que dejó como saldo decenas de personas fuera de combate, tras los disparos y cohetes que atribuyen a la entonces Fuerza Aérea Dominicana (FAD).

“Nosotros tiramos cohetes, pero no a nada ni al pueblo, al agua, porque era de intimidar… Nosotros la instrucción que teníamos era de intimidar, no tirar “cuidado con tirarlo al pueblo”, nosotros tirábamos con ametralladora también, incluso hubo algunos heridos, pero nunca atacando al pueblo”, dijo el general piloto retirado de la FAD, Marcos Jiménez.

Intervención norteamericana

Ante los disturbios que afectaron la urbe de Santo Domingo y habían provocado daños materiales significativos en la ciudad, Estados Unidos envió un contingente de marines con el propósito de sacar del país a sus ciudadanos, así como proteger las instalaciones de su embajada.

Los norteamericanos pisaron tierra dominicana el 28 de abril, con una cantidad de soldados en las que combatientes de ambos bandos, poseen opiniones diversas sobre el número, entre 12,000, 42,000 y hasta 48,000 hombres.

“Se habla de 42,000, pero posiblemente no hubo 42,000 permanentemente pero movilizados digamos, pero dispuestos a entrar, porque los barcos estuvieron ahí”, expresó Teresa Espaillat, miembro del 14 de junio.

Esta cantidad de marines estadounidenses se contradice con la versión de los militares de San Isidro, conforme a los datos de Elías Wessin Chávez, hijo del general Wessin y Wessin.

Los marines de EEUU desarrollaron la llamada "Operación Limpieza", con brutalidades cometidas contra la población.ARCHIVO/LD

“Lo primero es que no fue esa cantidad de marines que vinieron aquí, si se investiga aquí y se va a documentos desclasificados fueron 12,000 soldados por lo menos”, citó Wessin Chávez.

Los constitucionalistas no detuvieron sus acciones con la presencia extranjera, por el contrario asaltaron la Fortaleza Ozama, el 30 de abril, lugar con la mayor cantidad de armas y donde estaba la cárcel pública de la ciudad.

Con esta operación, los insurrectos fortalecieron su ofensiva y armaron a civiles y activistas partidarios que se habían sumado a la contienda.

Con el asentamiento de los norteamericanos, estos cercaron la zona constitucionalista y a mediados de mayo permitieron al CEFA la controversial y conocida Operación Limpieza.

“Operación Limpieza se llamó a la arrasada y a los asesinatos y las brutalidades que se cometieron contra las personas en la zona norte de la capital donde se estuvo combatiendo hasta el 18 de mayo. En la zona norte se combatió y se combatió cuerpo a cuerpo… la Operación Limpieza fue la barrida que se hizo contra los combatientes… el CEFA apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de reconstrucción nacional… mataron a muchísima gente, mataron a muchísimas personas incluso de la población que no estaba ni armada, fueron asesinados”, sostuvo Teresa Espaillat.

Intento de asalto al Palacio Nacional

El 19 de mayo la historia recoge el intento de asalto al Palacio Nacional, donde fallecieron el coronel Rafael Tomas Fernández Domínguez, quien tenía solo una semana de haber retornado al país e integrarse al combate; el líder del Movimiento 14 de Junio Juan Miguel Román; el instructor italiano Illio Capocci y los combatientes Euclides Morillo, Rafael Tavárez, José Jiménez y Jean Satur.

“Ese fue el día más doloroso de todo el tiempo que duró la revolución, yo puedo dar testimonio de ver hombres tirados en las aceras llorando, todas lloramos porque se nos fue el coronel Fernández Domínguez y se fue Juan Miguel Román, era el líder del 14 de junio y era el líder que tenía una sensibilidad hacia las mujeres de la revolución y ahí se fue parte de la crema y nata de ese grupo de militares constitucionalistas y del 14 de junio… Aquello fue el día más doloroso, yo lo recuerdo como estábamos todos con la moral en el suelo, ya esto se acabó”, relató Sagrada Bujosa, quien con 17 años se integró a las filas de la revolución.

Tras estas bajas, el grupo constitucionalista se concentró en extender el espíritu revolucionario, lo que hicieron con charlas en diferentes provincias y el traslado de armas y hombres de manera clandestina al interior del país buscando germinar en los jóvenes de pueblos el ánimo de la revolución.

Los traslados se produjeron, esencialmente a provincias del Cibao como San Francisco de Macorís, Santiago Rodríguez y Valverde.

No fue hasta mediados de junio cuando finalmente con Homero Hernández a la cabeza, integrantes del movimiento 14 de junio y otros constitucionalistas ejecutan el frustrado asalto de San Francisco.

Sagrada Bujosa participó en los traslados y el intento de asalto la sorprendió en La Vega, mientras se encontraba realizando diligencias y coincidió con Cristina Díaz, otra de las integrantes del 14 de junio.

El intenso tiroteo llegó a sus oídos de boca de un visitador a médico que llegó hasta la casa en que ambas jóvenes se encontraban, actuando en complicidad para llegar hasta el lugar que escenificaban los bandos.

“Cuando nosotras ya llegamos a entrar a esa ciudad había un silencio y una situación de una densidad tal y de temor, era un silencio tan grande que se convertía en un ruido”, rememoró afligida.

Intentando ayudar, ambas jóvenes llegaron hasta el cementerio del pueblo, donde el panorama, según sus memorias, era desgarrador.

“Cuando nosotros llegamos ahí yo no te puedo describir la conmoción que yo sentí, y que sintió Cristinita, había una pila alta de combatientes que llegaba a más de la mitad de ese muro y tomaba bastante espacio horizontal de hombres torturados”, contó sobre las condiciones en que yacían los cuerpos de decenas de jóvenes de la provincia y que llegaron con los aires de la revolución.

Este fue uno de los últimos grandes enfrentamientos entre las tropas del CEFA y los revolucionarios, quienes en momentos que se mantenían las negociaciones impulsadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las partes beligerantes, surge la Academia 24 de Abril, integrada por mujeres y hombres, que enseñaban en guerra de guerrillas y talleres de formación.

Las acciones revolucionarias se extendieron hasta el 3 de septiembre de 1965, cuando finalmente los beligerantes y la parte mediadora llegaron a un acuerdo, con la firma del Acto Institucional, donde se establecía el fin de la guerra, el desarme de la población civil, salida de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), amnistía general para los participantes de la contienda y que estos quedarán fuera de las elecciones que debían realizarse en un plazo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses.

Soldados de EEUU vigilan desde un tanque de guerra en la Ciudad Colonial.ARCHIVO/LD

Héctor García Godoy, quien fue designado presidente provisional, tenía el compromiso de organizar el sufragio.

Otro de los acuerdos en la mesa del diálogo fue el exilio del coronel Caamaño Deñó a Londres y el general Wessin y Wessin a Panamá, principales líderes de los bandos enfrentados.

“Eran los dos polos conflictivos que si se quedaban aquí pues no se garantizaba la paz, entonces al general lo sacaron los americanos para Panamá y en Panamá un agente de la CIA le comenzó a hacer preguntas de cómo se sentía y le dejó una botella de whisky y una pistola 45 y ya cuando él se iba el general le dijo ‘oiga, venga acá ¿por qué usted me deja ese whisky y esa pistola? llévesela, yo no bebo y no necesito esa pistola porque yo aquí estoy detenido’”, contó sobre la experiencia de su padre.

A la fecha se desconoce con exactitud la cantidad de muertos en combate.

Hasta la realización de las elecciones el país se mantuvo bajo tensión, viéndose Juan Bosch en la necesidad de difundir su propaganda política a través de la radio desde su casa, sin salir a las calles.

Las elecciones se celebraron el 1 de junio de 1966, resultando electo Joaquín Balaguer con el Partido Reformista, con un total de 754,409 votos, frente a los 517,784 que alcanzó Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. Con estos resultados inició el proceso conocido como “Los doce años de Balaguer”.

El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó murió fusilado el 16 de febrero de 1973, en San José de Ocoa, tras venir de Cuba en un frente guerrillero a enfrentar a Balaguer.

El general Elías Wessin y Wessin falleció el 18 de abril de 2009 de un paro cardíaco.

La mayoría de los participantes de la contienda en ambos bandos fallecieron años después y algunos residen en otros países.