Una familia destrozada por la tragedia del Jet Set

Fernando y Bartolo Reyes, dos hermanos que dedicaron décadas de su vida productiva a la discoteca Jet Set, fueron víctimas del desplome de su techo, que dejó 231 personas fallecidas y otras heridas.

Con diez costillas rotas y un diagnóstico complejo, uno de ellos lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Salvador B. Gautier, Bartolo Reyes, quien tenía más de una década trabajando en discoteca Jet Set.

Video Hijo de camarero Jet Set dice su padre muestra mejoría



Javier Reyes, hijo de Bartolo, compartió el testimonio de una familia que se mantiene refugiada en la esperanza de volver a ver a su padre fuera de un hospital y alejado de máquinas.

Javier expresó que el cuadro clínico de su padre mejora cada día.

“Está más estable que ayer realmente, está más consciente y uno le habla y él responde bien. Gracias a Dios que los médicos están arriba de él todo el tiempo, nunca se han descuidado. Estamos agradecidos porque se está viendo la mejora”, expresó Reyes.

Fernando, hermano de Bartolo, no corrió con la misma suerte y murió en el acto.

Aunque la esperanza no los abandona, la familia Reyes vive el luto por el fallecimiento de Fernando Reyes, quien laboró en la discoteca por más de 30 años y en una visita a sus compañeros del centro nocturno perdió la vida esa noche.

"Fernando Reyes vivía en Estados Unidos y vino precisamente el domingo (antes de la tragedia) y fue para el Jet Set a ver a los amigos, a llevar regalos y fue un desenlace fatal”, relató Javier el fatídico final de su tío.

Como uno de los momentos más desesperantes de sus vidas describe Javier las ocho horas que su padre estuvo debajo de los escombros mientras esperaban noticias de su paradero.

“El duró desde que aconteció el suceso hasta aproximadamente las 9:00 de la mañana. Alrededor de ocho horas. Los rescatistas nos dijeron que luego de identificarlo duraron cuatro horas para poder sacarlo”, narró Javier

A la 1:00 de la madrugada, a través de una llamada de su primo e hijo de Fernando se comunicó con Javier, quien le daría la noticia del desgraciado incidente en el que se encontraba su padre y su tío.

“El primo mío me llamó como la 1:00 de la mañana, y tú sabes que con esas llamadas a esa hora uno nunca está esperando nada bueno. Él me llama que hubo un accidente, que vamos para allá rápido (…) Imagínate, yo me puse frío de una vez, y no sabía cómo decirle a mi mamá, una señora tan vulnerable y cogimos para allá. Cuando llegamos no había tanta gente, solo una ambulancia”, exclamó Javier.

El momento cumbre acontece cuando las horas comienzan a transcurrir y las respuestas no terminan de llegar por parte del equipo de rescate que daba asistencia en el lugar. En ese momento la desesperación y la desesperanza empiezan a apoderarse de Javier y su primo.

“Duramos ahí todo ese tiempo angustiados, llorando, desesperados. Ya cuando eran como la 7:00 de la mañana, que estaba amaneciendo, las esperanzas se estaban agotando”, contó Javier.

Pero todo cambió cuando los rescatistas por fin identificaron el cuerpo, aún con vida y, vociferaron el nombre de ¡Bartolo Reyes!

“Cuando mencionaron el nombre de Bartolo Reyes, yo salí como loco para la ambulancia, pero fue un momento de desesperación, muy angustiante, con miedo. Una desesperación terrible”, explicó.

Javier reveló que su padre nunca les comunicó sobre las condiciones en la que se encontraba el techo del centro nocturno Jet Set, que al momento de referirles el tema a la familia solo decía que la discoteca cerraría por remodelaciones futuras.

“Él no nos comentó sobre las condiciones, solo nos decía que en un futuro lo iban a remodelar. Hizo un comentario sobre que se iban a quedar sin trabajo porque iban a remodelar”, añadió.

A pesar de lo acontecido, Javier comentó que los dueños de la discoteca Jet Set se comunicaron con la familia para lamentar el acontecimiento y ponerse a plena disposición de ellos.

“Sí, ellos se comprometieron realmente gracias a Dios. Ellos llamaron a mami y se pusieron a disposición”, manifestó Javier agradeciendo su solidaridad hacia su familia.

El cuadro clínico de Bartolo Reyes ha avanzado considerablemente, según familiares y personal médico, por lo que esperan que luego de una futura intervención quirúrgica su recuperación sea plena.

En la madrugada del martes ocho de abril el techo de la discoteca Jet Set colisionó durante una fiesta en la que cantaba el merenguero Rubby Pérez, muriendo el cantante junto a 230 personas más y dejando decenas de heridos, algunos todavía batallan por ganarle la guerra a la muerte en algunos hospitales y, otros, han presentado una pronta mejoría.