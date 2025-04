Hija de Rubby Pérez narra momento exacto en que ocurrió desplome de techo del Jet Set

Zulinka Pérez, a hija del merenguero Rubby Pérez, narró el momento exacto en el que ocurrió el desplome del techo de la discoteca Jet Set, mientras se encontraban animando una fiesta este lunes.

La joven narró que los presentes en el espacio de entretenimiento pidieron que interprete la canción “De color de rosa”, música a la que la hija de Pérez le da voz, pero le pidió a su papá ayuda, debido a que fue sometida a una operación recientemente.

“Yo le dije papi no puedo cantar bien porque estoy recién operada, ayúdame y él me dijo quédate en tu micrófono, ayúdame y él pasa al del”, dijo Zulinka.

Tras interpretar su parte de la canción, Zulinka volvió al centro del escenario, momento en que todo se desplomó, se volvió polvo y oscuridad para los presentes en la emblemática discoteca.

“Mi esposo se tiró encima de mí y me dijo mami sal, por si todo colapsa el niño no se nos quede solo”, recuerda le dijo su esposo, también corista de la orquesta de la voz más alta del merengue.

Zulinka deploró que las autoridades solo le dicen que está vivo, pero no le dan mayores detalles sobre el estado de su padre.

“Está vivo, él está vivo, no me dejan acercarme pero está vivo. No me dejan acercarme, pero inmediatamente me digan dónde va, iré”, externó afligida.

Hasta el momento, conforme a los informes oficiales se han reportado 58 personas fallecidas y 155 traslados a centros de salud.

Al lugar llegaron 77 ambulancias de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, incluyendo el equipo Hurón especializado en estructuras colapsadas.

También hay al menos 30 rescatistas de la Defensa Civil, 200 miembros de la Policía Nacional, 50 rescatistas de las Fuerzas Armadas y siete unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), incluyendo grúas, participan en un amplio operativo de rescate y atención médica tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido a las 12:44 de la madrugada de este lunes.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que dio coordina desde horas tempranas las labores de respuesta, luego de recibir más de 100 llamadas de emergencia que alertaron sobre el desplome.