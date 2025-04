Familiares de las víctimas del Jet Set a funcionarios: “Tírense fotos para allá, pero aquí no”

“Muévanse de ahí. Por ahí es que salen los que están heridos…”, estas fueron las palabras emitidas por familiares de las víctimas del desplome ocurrido durante la madrugada de este martes en una infraestructura del Distrito Nacional, mientras visualizaban al presidente Luis Abinader, junto a funcionarios, policías y militares que le acompañaban, “obstaculizar” el espacio utilizado por los socorristas para atender a los rescatados.

“Esta es la vía más fácil para nuestros hijos y familiares, con un segundo que se pierda de montarlos y llevarlos al (hospital) ya no hay remedio… Que se tiren fotos para allá, pero aquí no”, le vociferaban al primer mandatario y a los demás empleados del sector público que se encontraban a su lado.

De acuerdo con los reportes oficiales, la cantidad de muertos actual supera la cifra de 58, sin embargo. Hasta la 8:18 de la mañana, momento de la llegada del mandatario Abinader para solidarizarse con los afectados, hacia las afueras de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia.

Precisamente, en este escenario de incertidumbre y angustia permanecían desesperados los parientes en el lateral derecho de la edificación colapsada en esperas de recibir un milagro que le entregara con vida a sus seres queridos perdidos en las ruinas.

Pero, el preocupante momento "fue afectado", según comentaban, con mayor desconsuelo en cada ocasión que los incumbentes o comandantes y directores de los cuerpos castrenses interferían las labores de las brigadas al pasar protegidos por el personal de seguridad.

“Yo tengo mi hija ahí (dentro de los residuos de la obra), mi hija que me dio la vida, mi pequeña está ahí y no ha salido todavía. No me importa nada, lo que quiero es que mi hija salga”, dijo una madre, quien identificó a su hija de 30 años con el nombre de Laura Stephanie.

A esto se suman las informaciones compartidas por los organismos de atención a emergencia, las cuales eran comunicadas justo al frente del camino dispuesto para las ambulancias con el objetivo de realizar con rapidez las movilizaciones hacia las salas médicas. No obstante, esto provocó que en algunas ocasiones las conferencias de prensa entorpecieran la salida de estos automóviles.

“Por favor dejen pasar a la ambulancia, por favor…”, clamaban con fuerza varios parientes de los impactados, al director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez; la ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful; y a representantes de otras instituciones.

Además, los allegados a los lesionados también deploraron las acciones de algunas personas que se hacían pasar por periodistas para grabar en áreas muy cercanas al trayecto utilizado por los rescatistas como puesto destinado a los cuerpos de los que aún podían sobrevivir.

Fortaleza a los familiares

“Estamos profundamente afectados y confiamos en Dios que les dé fortaleza a la familia afectada”, dijo el gobernante Abinader en compañía de la primera dama, Raquel Arbaje.

Indicó que desde el momento del desplome ha estado informado sobre la catástrofe, “minuto a minuto”, y poniendo a disposición las instituciones de emergencias para rescatar a la mayor cantidad de personas con vida.

“Desde anoche estamos minuto a minuto siguiendo esta tragedia para tratar de que todos los recursos e instituciones de emergencia del gobierno estén a disposición como han estado, pero todavía nos falta y tenemos la fe en Dios de que vamos a rescatar todavía a más con vida que estén en esta ruina”, dijo Abinader.

Aseveró que lo principal en estas primeras horas es rescatar con vida a los afectados. Se refirió a la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, quien murió en la Plaza de la Salud.