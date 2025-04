“¡Dime dónde está mi mami!”, familiares angustiados esperan respuestas de las autoridades

Las horas pasan y la angustia crece en la zona cero. El ambiente está marcado por el dolor de una tragedia nacional que ha estremecido a toda República Dominicana y ha captado la atención de medios internacionales: el techo de la popular discoteca Jet Set colapsó, dejando al menos 44 muertos y cientos de heridos.

Las brigadas de rescate trabajan a todo vapor por sacar a más personas que, según las autoridades, aún siguen bajo los escombros. Allí han estado durante horas: la tragedia ocurrió casi a la una de madrugada de este martes.

La gente llora desesperada por sus seres queridos (familiares o amigos cercanos). "¡Mi mami! Dime dónde está mi mami", clamó una mujer cuando llegó a la zona cero. "Mami no sale", repitió dos veces la mujer, refiriéndose a qua su madre aún estaba atrapado en el interior del centro nocturno.

"Hay esperanza", le dijo una tía, para calmarla.

La tía, que no reveló su identidad, se encontraba en el centro nocturno, compartiendo con otras 26 personas. "No he vuelto a ver a ninguno", dijo la mujer. "No me dicen en qué hospitales están", agregó. El grupo se había trasladado desde Haina hasta Santo Domingo.

Identificar a los familiares ha sido la parte más traumática, pues algunos han perdido sus documentos y al menos dos carpas, instaladas con la finalidad de actualizar los casos de traslados, tardan en brindar las informaciones.

En este espacio, administrado por el Ministerio de Salud Pública, está una pizarra que notifica las muertes confirmadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y hojas que avisan los heridos y los hospitales donde han sido trasladados para recibir atenciones médicas.

Las carpas están abarrotadas de personas. Las autoridades vociferan los nombres de aquellos que han sido trasladados a distintos hospitales de Santo Domingo.

"Esto si es grande. Estoy destrozada. ¡Ay mi sobrina querida!", dijo otra señora a los medios de comunicación desde un centro médico. Su sobrina, a quien describió como una "hija", asistía todos los lunes a la discoteca, contó.

Las brigadas de rescate han desplegado al menos tres grúas para levantar los escombros. Docenas de militares y policías han acordonado la zona cero, para mantener el orden ante la desesperación de familiares y la curiosidad de algunas personas.

El merenguero dominicano, Rubby Pérez, estaba cantando cuando el techo de la discoteca colapsó. Según su hermano, Macaías Pérez, el merenguero aún está bajo los escombros, aunque las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre su situación.

Horas después de la tragedia, el presidente Luis Abinader declaró duelo nacional de tres días. El duelo nacional, que está contenido en el decreto 194-25, incluye los días 8, 9 y 10 de abril.

“La Bandera Nacional deberá, durante estos días, ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país”, reza el decreto.

Entre los fallecidos figura la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien estaba en la discoteca, según confirmó Abinader cuando llegó a la zona cero. Nelsy era hermana del pelotero dominicano Nelson Cruz. También se informó de la muerte del expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel.

El gobierno habilitó la línea telefónica *462 para ofrecer orientación e información a los familiares de las personas afectadas tras lo ocurrido en la discoteca Jet Set.

La medida busca atender la preocupación y necesidad de respuestas de los allegados, luego de la tragedia que ha generado consternación en la sociedad.

“En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. marca la opción 3, luego de la opción 1 y después de las 5:00 p.m. selecciona directamente la opción 1”, explicó el gobierno.