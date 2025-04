Tras las medidas de Abinader, haitianos retornan a Haití desde Dajabón

Desde tempranas horas de este lunes, una gran cantidad de haitianos con sus respectivas pertenencias y que residían en diferentes provincias de la República Dominicana comenzaron a llegar a Dajabón y cruzaron la frontera hacia Haití voluntariamente por las medidas que ha tomado el gobierno dominicano.

El extranjero José Metro, antes de cruzar la frontera, dijo que vivía en Nagua, pero que por los operativos de búsqueda y captura de indocumentados que lleva a cabo la Dirección General de Migración (DGM), decidió irse para su país voluntariamente.

El haitiano Antone Pie, quien cargaba su equipaje en los hombros y caminaba rumbo hacia Juana Méndez, expresó que venía de Santo Domingo y que se iba por los constantes operativos realizados por la DGM.

Mientras que la extranjera Sandra Louis, quien iba en una moto de carga junto a otros de sus compatriotas que abandonaban el país, indicó que agentes de Migración están molestando a sus compatriotas.

“Ahora son 4 veces que la migración me manda allá, entonces yo mejor vivo allá para la casa mía, yo vivir allá tranquila, y yo voy a trabajar, en Dominicana tú no puede trabajar ni salir a las calles y cuando ve una policía tiene que correr”, dijo Louis mientras indicaba que ellos tienen “su país” aunque no quieran vivir por la inseguridad.

Se espera que en el transcurso del día continúen llegando más haitianos a la provincia de Dajabón para irse hacia Haití de manera voluntaria, huyendo de las medidas y operativos que realizan las autoridades.

Algunas Medidas tomadas por abinader

El presidente Luis Abinader endurece su política contra la migración irregular haitiana. Este domingo, el jefe del Estado ha anunciado al menos 15 medidas “firmes —y para algunas personas dolorosas—” con el objetivo de frenar ese flagelo, “proteger” el país y “garantizar” el respeto de las leyes migratorias.

Estas son algunas de las medidas, según comunicó el presidente Abinader:

1. Se ampliará la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior.

2. Se reforzará la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales que se suman a los 9,500 que ya prestan servicio en la frontera. “Esto enviará un mensaje claro e innegociable: las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra”, dijo. “La violencia que destruye a Haití no cruzará a la República Dominicana”.

3. Se acelerará la construcción del muro fronterizo. El Ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro ya construidos.

4. Se depositará la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente, que debe ser conocido con carácter de urgencia, para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados; y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad; además, se propondrá establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tal como: propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular.

5. Se incorporará setecientos cincuenta nuevos agentes migratorios.

6. Continuarán con la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias, para ampliar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración.