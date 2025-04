“Es la hora de la unidad”

l tema haitiano siempre ha sido objeto de politización, y, así como fue fundamento del discurso de legitimación trujillista, también fue instrumentalizado por Balaguer, esquivado por el PRD, y relativizado por el PLD. Vamos, que todos son culpables y nadie es inocente. Como casi siempre, los hechos se fueron delante de nuestros políticos. Así, mientras se miraba para otro lado, se apostaba a una relación entre iguales entre dos Estados desiguales; se hacían negocios; se desmadraba la suplantación laboral (caña, construcción, servicios, turismo, seguridad, transporte), desplazando la mano de obra dominicana; se bailaba pegao’ la música tocada por los sinvergüenzas de Bruselas, los embajadores de la UE y los “amenos” muchachos del Departamento de Estado, etc.; y, en eso, ocurrió lo impensable: la implosión del Estado haitiano.

El turno al bate le tocó a Abinader cuando pichearon la bola caliente. En su defensa, entendió el contexto y la bateó duro, como nadie antes en democracia. Ningún presidente ha enfrentado con más contundencia el desafío haitiano que él. Verdades sean dichas.

No ha habido un solo escenario –nacional o internacional– que el presidente no haya aprovechado para expresar que la solución del problema haitiano ni es, ni será dominicana. Luego, lo del muro, los miles de deportaciones, el cierre fronterizo, etc., son medidas duras pero necesarias, y, acaso, la mayor crítica sería que deben acelerarse y complementarse con medidas de mayor calado, profundidad y permanencia.

En su discurso del 27 de febrero de 2023, Abinader pidió “a todos, responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país, que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía”. En los hechos, los principales partidos de la oposición no participaron bajo la excusa de que el tema se estaba politizando, desmarcándose del proceso y de la suscripción del “Pacto Nación” del 26 de octubre, firmado por el presidente junto a 27 partidos firmantes.

Error de la FP, PLD y PRD el sustraerse del proceso, y también del PRM, al no hacer todo lo posible para que participasen, pues ningún acuerdo nacional será 100% legítimo en ausencia de ellos. Hoy la oposición corre detrás de la bola y el presidente ayer volvió a sacarla. Las 15 medidas anunciadas ayer por Luis Abinader son medibles, posibles y pertinentes. Desde lo operativo (ejército), estructural–físico (muro), institucional (legislativo) y financiero (apoyos), el paquete de medidas reafirma el compromiso del gobierno de continuar con la línea de firmeza frente a Haití, y de contundencia frente a la comunidad internacional.

Todo el apoyo merece el presidente en este difícil trance nacional. Gobierno y oposición deben dejar a un lado la política electoral y sentarse en la mesa del Pacto Nacional. La hora de la unidad nacional ha llegado, y nadie se debe quedar fuera. La patria lo necesita.