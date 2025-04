De hoyos y canales

Hay tanta falta de madurez política, de inteligencia, instrucción y racionalidad, que nos estamos dejando llevar como caña para el ingenio por la improvisacion populista.

El caso reciente de la marcha a Friusa muestra que se está buscando protagonismo de jóvenes inexpertos, con poco conocimientos del devenir histórico de este pueblo.

Que no sorprende porque aquí hasta los universitarios se achicharran en sus asignaturas desde que crearon el Colegio Universitario a principio de los sesenta como algo provisional.

Algo que se ha perpetuado por nuestro vacío de sapiencia magisterial, a pesar de todos los miles de millones en dólares pagados por el bolsillo de los que tributan para mejorar una educación que camina hacia atrás como el cangrejo y, por supuesto, sus graduados.

Sí así son los profesores que serán los alumnos, que salen de esas aulas ignorantes y peor educados, para convertirse en líderes de un país que clama por mejor suerte.

Y esa falta de madurez del tradicional liderazgo politico partidista, lo hemos visto tristemente representados en los últimos dias, cuando éstos son sustituidos por mozalbetes que quieren jugar con el destino de este país, y que los colocan como carnes de cañón para que sus promotores agazapados en las sombras de la maldad y la cobardía, puedan desarrollar sus planes macabros de desestabilizar este país, que es de los pocos que en ese estatus de quietud política y social quedan en esta zona y que nos ha permitido crecer y desarrollarnos.

Pero este gobierno es tan pusilánime, ingenuo, e inepto, que no ve más allá de sus propias narices, asentadas en un falso liberalismo populista en desbandada, sin darse cuenta de la encerrona que le están armando.

¿Por qué se escogió un sitio tan lejano de la frontera y dentro del polo turístico más importante del país de una industria que genera el 20% del PIB con sus efectos indirectos y es sostén de la estabilidad económica del país?

No fue por pura casualidad.

Además de adicionarle la lucha de intereses privados que hay en el país, que se les importa llevarse por el medio en su nefastos propósitos al propio país.

¿Cuáles son los indicadores de criminalidad que exhibe esa zona para exponerla como un ejemplo extremo de los mismos? No existe ninguno.

Al contrario. Esa zona no tiene ni la oscuridad de nuestros barrios dominicanos en la capital porque pagan completamente su luz y averigüen.

Ahora. Si hemos llegado al extremo, de lo que vemos tanto en el Hoyo como en el famoso Canal, son culpa de todos los gobiernos que con su demagogia liberal han dejado que este país se pueble de habitantes que son incompatibles a nuestra forma de vivir; y que nos han convertido en totalmente dependiente de sus fuerzas musculares, pues en este liberalismo actúa la hipocrecia de una misericordia exterior, con el fin de explotarlos robándoles hasta su magro salario como pago al corrupto oficial público para su no deportación.

Porque tenemos la corrupción penetrando hasta los tuétanos aunque nos disfracemos de progresistas y nacionalistas.

En el 2005 en un artículo publicado por Hoy a dos páginas lo titulé “Haiti la Involucion de la República Dominicana”, también disponible en mi portal, luismanuelpiantini.com.

¿Qué queria decir con la palabra involución hace hoy exactamente 20 años? No fue tarde como lo es hoy, para darme cuenta de lo que nos estaba cayendo arriba, (mientras otros jugaban con la demagogia del buen vecino, del fuerte frente al débil desguarnecido).

Explicaba que por la incontrolada penetracion haitiana, la República Dominicana sería arropada por la degradación de la cultura y costumbre haitiana, lo que muestran hoy nuestros medios de comunicación, de esa cultura degradante que hacen gala los propios promotores.

Así que, por una carga social cada vez mayor en sus indicadores de salud y educación, iríamos desandando en nuestros propósitos desarrollistas para convertirnos en otro Haiti.

Llamándolo ya en aquel temprano tiempo, país de una República Fallida.

La razón es que no saldríamos del retroceso en la modernización y tecnificación agropecuaria, con bajos niveles de productividad, para la competitividad de nuestros productos para los mercados domésticos y de exportacion.

Como último mensaje a nuestros llamados líderes y politicos tradicionales, como dominicano amante de su país por donde rueda la sangre del martir poeta restarurador Manuel N Rodriguez Objío y del otro mártir del Cercado Benigno del Castillo, fusilado junto al Patricio Sanchez, les pido que en esta hora lúgubre para la patria piensen y actúen en función del bien de esa patria, no dejándola a su suerte cayendo su destino en manos de aquellos neófitos y oportunistas cuyos protagonismos quieren pescar en río revuelto, a esos a quienes no le cuesta nada destruir con sus actuaciones demagógicas a un país que por no estar nacidos en sus momentos de glorias, no conocen de la sangre y de los sacrificios de los que lucharon de verdad ofrendando sus vidas por verla libre y gozando de plena democracia. Para que después no nos lamentemos de emular aquellos que no supieron defender como hombres los que hoy lloran como mujeres. Y perdónenme del machismo utilizado para prender la leña del honor y del decoro, en defender realmente esta patria que los y las vio nacer, y dejar detrás la cobardía e hipocrecia.