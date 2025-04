Arqueóloga dominicana pone la bandera nacional en sus 2,500 hallazgos

Ser dominicana fue la primera barrera que enfrentó la arqueóloga Kathleen Martínez cuando llegó a Egipto hace 20 años, con una nueva ruta para buscar la tumba de Cleopatra, lejos de los lugares donde los egiptólogos habían excavado durante más de dos siglos.

Dos décadas de excavaciones y al concluir, lo que define como “su mejor temporada”, tiene más de 2,500 hallazgos, entre monedas de oro con el rostro de Cleopatra, busto, momias con la lengua de oro, osamentas y túneles.

La nacionalidad dominicana no la negocia y los descubrimientos de la misión de egiptólogos y científicos que ella lidera, llevan la bandera tricolor.

La abogada y arqueóloga fue detenida en el aeropuerto tan pronto llegó junto a su prima, ya que en ese momento República Dominicana no tenía embajada en Egipto y las mujeres no solían viajar solas, despertando la sospecha de que podrían ser terroristas. Horas después, tras deputarlas, permitieron la entrada, y ahí comenzó su historia… “La adversidad a veces es más importante, a que no te ocurran los problemas”, agregó.

En principio, sintió la burla y rechazo de egiptólogos y universidades de la época que se negaban a que ella liderara esas expediciones al oeste de Alejandría, en el llamado Taposiris Magna, la casa magna del dios Osiris, esposo de la diosa Isis.

“Yo ubico la tumba de Cleopatra en un templo en el centro de Alejandría, hacia el oeste que en la antigüedad se llamó Taposiris Magna, la casa magna del dios Osiris, esposo de Isis, que Cleopatra se representaba como la reencarnación viviente de esa diosa” explica la abogada y arqueóloga entrevistada en el Podcast Deyanira en Alta Voz.

A medidas que tiene más éxitos, son más las universidades y los expertos que se unen a su trabajo y buscan asociarse.

Asociación con Robert Ballard

“En esta temporada nosotros nos asociamos con el famoso científico Robert Ballard que es quien descubrió el Titanic y más de cien barcos sumergidos y él se interesó en el proyecto y hemos estado trabajando juntos. La experiencia del equipo norteamericano, todos los recursos que ellos tienen en equipo y en recursos humanos para el proyecto, de más de 50 científicos trabajando con nosotros nos ha permitido hacer unas investigaciones muy rápidas bajo el mar”, detalló.

Por un lado, continúa las investigaciones en tierra descubriendo algo que todavía no se ha develado en su totalidad, “Tenemos un área donde hemos encontrado un corte en la piedra madre que en arqueología es una placa fundacional donde están los faraones que construían los grandes templos”, precisó Martínez.

Como no se podía construir la totalidad del templo de inmediato, sino por etapa, cada vez que se construía un templo o un santuario o una muralla, ese faraón, en una esquina dejaba informaciones sobre ellos mismos y las ofrendas que hacía a esos dioses.

“Descubrimos recientemente y el busto que aparece ahí es el busto de Cleopatra, tenemos 336 monedas con el rostro de la reina Cleopatra, entonces no puede haber sido ningún faraón anterior porque no existieran las monedas con el rostro de Cleopatra en reinados anteriores y no puede ser posterior porque ella fue la última. Entonces ahora quedamos en el templo totalmente ligado a la reina Cleopatra, vamos avanzando”, explicó sobre sus hallazgos.

Intereses de otros países

Al principio del proyecto, Martínez trataba de contactar a especialistas, y ellos no querían trabajar en un proyecto dirigido por una dominicana. “Ahora tengo propuestas de las universidades más importantes del mundo para formar parte del proyecto. Tengo publicaciones en Oxford de los hallazgos que tenemos, Harvard… He luchado mucho porque se le hace cuesta arriba a importantes universidades de que la nacionalidad del proyecto la lleva el jefe de la misión y yo no he querido ceder la nacionalidad, entonces ellos trabajan conmigo siendo el proyecto dominicano y he luchado enormemente para que mantengamos la bandera dominicana y estas piezas, aunque son de Egipto llevarán siempre, en cualquier museo que se presenten la bandera dominicana”, añadió.

Exhibiciones de piezas

Las piezas halladas por Martínez y su equipo han estado en exhibiciones itinerantes de National Geografic en los museos más importantes de Estados Unidos, Japón, Francia y en estos momentos también estuvieron en el museo de El Cairo y ahora en una exhibición de seis meses en la legendaria biblioteca de Alejandría, donde ondeó por primera vez la bandera dominicana.

Una buena noticia es que a raíz de los importantes hallazgos que presentaron en la biblioteca de Alejandría, el Gobierno egipcio tomó la decisión de darle a Kathleen una sala permanente para que se exhiban todas sus piezas.

“Es la primera vez que un arqueólogo recibe del gobierno egipcio esta gran oportunidad y ahora este año vamos a abrir un salón donde va a ondear de manera permanente la bandera de la República Dominicana y es algo que nos llena de orgullo y permite que jóvenes dominicanos estudien arqueología. Nosotros hemos abierto una puerta para los jóvenes latinoamericanos, especialmente dominicanos, que quieran ser arqueólogos, tendrán un lugar donde puedan hacer práctica, donde enseñarle y proteger nuestro patrimonio”, expresó la arqueóloga que en el país cuenta con el aval de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Objetivos alcanzados

Kathleen Martínez destaca que de los cinco puntos que se propuso investigar en Egipto, ya ha demostrado cuatro. Entre sus descubrimientos, ha encontrado una placa fundacional que confirma que un templo estaba dedicado a la diosa Isis, túneles y cámaras subterráneas, un cementerio griego con más de 21 catacumbas y 800 osamentas, y un túnel que lleva hacia la tumba de Cleopatra.

Además, encontró un busto y monedas que podrían estar relacionadas con Cleopatra y su familia.