Los mercaderes del templo

En política, el timing no sólo se refiere a la dimensión espacio-tiempo, también implica los contextos y coyunturas que inciden en el mismo.

Así las cosas, una acción en un momento dado no lograría su propósito si las circunstancias no estuvieran dadas para que en ese momento fuera exitosa.

El tema haitiano, por ejemplo, carecía de timing político, pero la implosión y caída libre del Estado haitiano ha generado una crisis política, social, económica y de seguridad sin precedentes en ese país, que ha sido irresponsablemente ignorada por la comunidad internacional; crisis que se ha traducido en una ocupación masiva del territorio dominicano por parte de nacionales haitianos, y que generará grandes problemas internos en poco tiempo.

Es difícil definir un problema tan complejo en pocas palabras, pero, se podría resumir diciendo que se debe (sin generalizar, obvio) a una coincidencia entre la irresponsabilidad de nuestros políticos, la ambición de nuestros empresarios, y la traición de nuestros militares. Todo en un mismo punto: la frontera.

Los políticos miraron para otro lado; los empresarios sólo pensaron en ahorrar costes; y, los militares encargados de custodiar la frontera, en ganar dinero. No hay otra razón para que hoy no haya sido sometido y multado un solo empresario –de la construcción, agrícola o turístico– por contratar mano de obra ilegal. Las cosas como son. Friusa es un subproducto de una migración ilegal incentivada, promovida y demandada por las estructuras empresariales de la República Dominicana; de la misma forma que los bateyes lo fueron de la industria azucarera en su momento. Con nuestro territorio invadido (si, esa es la palabra precisa), puede que sea tan temerario marchar hacia Friusa como irresponsable sería que todos miremos hacia otro lado y pretendamos que aquí no está pasando nada, porque no es así.

Es irrelevante quién convoque la marcha, porque la causa está ahí, y no puede ocultarse. El demonio del nacionalismo ha salido de la botella en el timing perfecto. El discurso antinmigración domina la agenda imperial y lo que antes no se podía decir –o hacer–, ahora se aplaude como necesario.

Los mercaderes del templo intentarán pescar en río revuelto. Los que nunca hicieron nada por salvar la patria ahora asumirán posturas patrióticas, darán discursos, buscarán likes… y luego, votos.

Mientras la política tradicional finge ignorar lo evidente, el desafío persiste. Los llamados soterrados a la violencia no pueden dejarse pasar, y, así como el Estado tiene la obligación de permitir una marcha pacífica, tiene el deber de garantizar por todos los medios que así sea; y también perseguir y sancionar a quien actúe o desvirtúe ese propósito.

Todos los elementos para la tormenta perfecta están dados. Es mucho más que Friusa lo que se juega en Friusa. De la misma forma que es mucho más que la ambición de unos cuantos políticos, empresarios y militares lo que está en juego cuando hablamos de patria.