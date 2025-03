Rogelio Genao Lanza: Nuestro proyecto busca corregir algunas distorsiones

A pesar de la negación del Gobierno dominicano de apoyar el proyecto de ley que busca modificar los regímenes de exenciones y privilegios fiscales a algunos productos y empresas del país, su proponente, el diputado de la provincia La Vega, Rogelio Genao Lanza, defendió su propuesta.

Al ser entrevistado en el programa “El Sol de la Mañana”, de RCC Media, explicó que este proyecto de ley nace del proceso de reforma fiscal presentada y retirada por el Gobierno en el Congreso Nacional, donde “algunos sectores planteaba el desmonte de incentivos”.

“Nuestro proyecto no busca eliminar los incentivos, sino corregir algunas distorsiones, que como está nuestra economía es necesario”, dijo.

Genao Lanza expresó que algunos sectores están exentos de pagar impuestos, con leyes con “distorsiones”, como la Ley 108-10 de cine, la Ley No. 158-01 sobre fomento al desarrollo turístico para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, las exoneraciones a los legisladores, militares, jueces, etc.

Indicó que no puede ser posible que una villa en Casa de Campo o proyectos similares, de un millón o dos millones de dólares, no pague impuestos y la compra de un apartamento sí tenga que pagar.

“El proyecto no busca crear impuestos, no busca cargar a la clase media dominicana que ya carga con mucho, a los más desposeídos, no busca crear más presión, busca en sectores que han sido beneficiados por décadas por leyes de incentivos, mejorar esas leyes y que pongan su granito de arena en el proceso”, apuntó.

El proyecto, que está en la Comisión de Hacienda, es favorecido “por muchos legisladores”, aseguró Genao Lanza.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Turismo, David Collado; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestaron su rechazo a esta pieza legislativa.

Mientras que el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dijo que apoyaría la pieza si se incluye a todos los sectores que reciben beneficios fiscales.

“La discusión sobre una posible reforma fiscal, o revisión de incentivos impositivos, quedó totalmente cerrada el pasado año con el retiro de la propuesta de modernización fiscal presentada. No hay ni habrá en este gobierno una nueva iniciativa de ese tipo. #CasoCerrado”, escribió José Ignacio Paliza en la red social de X.