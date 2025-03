Psiquiatra advierte que el cuidador de un paciente con Alzheimer enferma tres veces más

“El que cuida a una persona con demencia se enferma tres veces más que el que cuida a una persona con otro tipo de problemas”, advirtió la psiquiatra y geriatra Daisy Acosta, al señalar la importancia de un diagnóstico temprano.

Dijo que cuidar a un paciente con Alzhaimer, representa mayor riesgo de enfermar que si es a una persona que ha tendido un accidente cerebrovascular, porque el paciente con demencia no se puede autocuidar.

Ante esta situación, la expresidenta de la Asociación Mundial del Alzheimer hace un llamado a las familias para que estén atentas a ciertas señales, como el olvido frecuente de cosas, y acudir al médico antes de que el paciente experimente un deterioro cognitivo.

“Lo más importante es crear conciencia y a eso he dedicado gran parte de mi vida, a crear conciencia sobre esta enfermedad. Para hacer un diagnóstico temprano, que la gente vaya al médico no ya cuando vienen los trastornos de conducta, que ya la persona no duerme de noche, que habla todo el tiempo, que no se puede cuidar, sino cuando las personas comienzan a olvidársele las cosas, porque cuando las personas vienen a dar síntomas, tiene años la neurodegeneración caminando y entonces ya en ese momento cuando se diagnóstica ya los medicamentos que hay disponibles no tienen mucho que hacer, porque la mayoría de las neuronas están desmejoradas”, expresó Acosta al ser entrevistada en el podcast Deyanira en Alta Voz.

Argumenta que un diagnóstico temprano facilita que el paciente pueda durar más tiempo y ayude al autocuidado.

“Cuando tu logras que la familia entienda eso y que cuando a las personas mayores comiencen a olvidársele las cosas que vayan al médico a hacer un diagnóstico temprano, porque esa persona va a durar mucho más tiempo auto cuidándose, mucho más tiempo hábil, en capacidad de tomar decisiones y la familia va a sufrir menos”, puntualizó, al insistir que la clave es un diagnóstico temprano.

Olvidarse las coas no siempre es demencia

No obstante, la especialista aclaró que no siempre se trata de pérdida de memoria cuando a una persona joven se les olvidan las cosas, ya que puede tratarse de falta de vitamina B12, ácido fólico y otras razones.

Al preguntarle cuándo una persona tiene que asistir al psiquiatra, respondió que cuando se están olvidando las cosas, y sientas que no andas bien.

Si siente que olvida las cosas, vaya al médico, porque puede ser deficiencia de B2, o ácido fólico, "hay muchas cosas que producen olvidos, falta de concentración. Miles de cosas", dijo.

Explicó que toda persona debería tener un terapeuta e ir por lo menos cuatro veces al año para ponerse al día. Eso es como otro médico cualquiera .

El sueño “limpia” el cerebro

Al preguntarle a la investigadora y presidenta del Banco Nacional del Cerebro sobre la importancia del sueño para tener buen estado de salud mental, respondió que “cuando tu duermes de noche es como si el camión de la basura pasara por todas tus neuronas, por todo tu cerebro a recoger toda la basura que se produjo en el día”

Insistió en que hay que dormir, porque de no hacerlo la memoria al largo pazo va sufriendo y las cosas se le olvidan a las personas, ya que no se almacenan en la corteza del cerebro.