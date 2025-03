El liderazgo femenino en la defensa del país: “Estamos siempre listas por aire, mar y tierra”

Las mujeres militares dominicanas demuestran que no hay límites para ellas en este ámbito. Un grupo de ellas han ocupado puestos de mando en unidades tradicionalmente dominadas por hombres, participado en importantes misiones hasta de índole internacional y liderado con éxito diversas áreas de las Fuerzas Armadas.

Su presencia no solo ha roto barreras, sino que ha fortalecido la institución con su compromiso y disciplina.

El mensaje que enviaron a las jóvenes dominicanas fue claro: “Cuanto se quiera es posible con perseverancia y disciplina”.

Así lo compartieron en el desayuno de LISTÍN DIARIO, conducido por su director, Miguel Franjul, que esta ocasión fue especial, con seis militares por la conmemoración de Día Internacional de la Mujer este próximo sábado. Allí relataron sus motivaciones, el camino que las ha llevado a convertirse en referentes dentro de la milicia.

Se trata de Aracelis Castro Mejía, coronel paracaidista de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD); Rosa Elena Infante Tatis, capitán de fragata de la Armada de la República Dominicana (ARD); María Tejada Quintana, teniente coronel piloto de la FARD; Paula Fernández Jiménez, teniente coronel del Ejército de República Dominicana (ERD); Yajaira Suero García, teniente de corbeta de la ARD, y Soldelisa Montero Encarnación, teniente coronel del ERD.

Pioneras

Para varias de ellas y para la historia militar, el año 2002 marcó un antes y un después, con la apertura de la primera promoción mixta de cadetes en la Academia Militar “Batalla de las Carreras”. Por primera vez, se permitió que mujeres ingresaran a formarse.

De las 77 que iniciaron, solo 28 lograron graduarse, demostrando cuán difícil es el proceso.

La coronela Castro Mejía comenzó en la Policía Nacional, pero la oportunidad de ingresar a la academia militar cambió su destino. “Yo primero estaba en la Policía, ese fue el inicio de nuestra tarea militar. Entramos a las Fuerzas Armadas en la Academia Batalla de las Carreras por invitación de otras promociones. Se había iniciado un proyecto de mujeres académicas y decidimos entrar y ver cómo resultaba eso”, recordó.

Para la teniente coronel piloto María Tejada Quintana, el sueño de pertenecer a las Fuerzas Armadas nació en su infancia. Creció en un ambiente militar y su hermano, quien era cadete, se convirtió en su mayor inspiración.

“Yo lo veía llegar a la casa bien bonito, planchadito, y decía: “A mí me gusta eso”. Pero en ese momento era solo un sueño, porque no se nos permitía la entrada. Cuando en 2002 se abrió la oportunidad, no lo pensé dos veces”, expresó.

Dejó atrás sus estudios de medicina para seguir su verdadera pasión: la aviación militar. Se convirtió en la primera mujer piloto de combate de la FARD y en la actualidad es directora de la Escuela de Formación y Capacitación Aeronáutica de la FARD.

En el caso de la capitán de fragata, Infante Tatis, su decisión de unirse a la milicia no fue fácil de aceptar en su hogar.

“Mi madre era madre soltera, y cuando le dije que quería entrar a la academia para el Ejército, se puso las manos en la cabeza: “Pero mi niña, en la familia no hay militares, ¿de dónde vamos a entrar para allá?’”, relató entre risas. Sin embargo, su determinación fue más fuerte que cualquier duda y, años después, ha logrado ocupar cargos estratégicos dentro de la Armada Dominicana, donde actualmente se desempeña como subdirectora de Relaciones Públicas.

Por su parte, la teniente coronel Paula Fernández Jiménez descubrió la carrera militar casi por casualidad.

“Siempre veía a mi cuñado llegar a la casa vestido de cadete, muy elegante. Me inspiraba verlo esforzarse, y un día él mismo me comentó que estaban buscando mujeres para formarse como cadetes. Mi mamá y mi hermana me convencieron de aspirar, y aquí estoy”, contó.

Desde entonces, ha alcanzado logros históricos, convirtiéndose en la primera mujer en comandar un batallón de infantería del Ejército y, en la actualidad, lidera el Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa.

La teniente coronel Montero Encarnación tuvo claro desde el inicio que quería ser parte de la primera promoción de mujeres en la academia. Con convicción, se abrió paso en una institución que, hasta ese momento, no había contemplado un espacio para el liderazgo femenino en la infantería. Su perseverancia la ha llevado a ser comandante del Tercer Batallón de Infantería “RMM” del ERD.

La teniente de corbeta Yajaira Suero García también encontró en su familia la motivación para ingresar a la Armada. Su hermano soñaba con ser marino, pero no pudo ingresar a la Academia Naval.

“Yo apenas tenía 14 años cuando lo escuchaba hablar de la marina, y le dije: “No pudiste tú, pero yo lo voy a lograr’”, recordó con orgullo. En 2017 ingresó a la academia y en 2022 se graduó. Hoy, es oficial de Derrota del PA-301, el buque insignia de la ARD.

Capacitación constante

Estas mujeres no solo han demostrado su capacidad en el campo, sino que también se han preparado académicamente para liderar con eficacia en un mundo cada vez más tecnológico.

La teniente coronel Hernández lo dejó claro: “Todas estamos preparadas para estar al mando de unidades superiores dentro de nuestras Fuerzas Armadas”, destacando que cinco de ellas ya han completado el Diplomado de Estado Mayor.

A la par de su formación militar, han obtenido títulos universitarios y maestrías, cumpliendo como civiles.

“Yo soy licenciada en administración de empresa turística y hotelera”, comentó, enfatizando que han equilibrado su carrera militar con el desarrollo académico y social.

“Estamos listas por cielo, mar y tierra”

Las militares indicaron que el papel de las mujeres en la defensa y seguridad nacional seguirá fortaleciéndose con el tiempo.

La coronela Castro Mejía destacó que su labor depende de la misión encomendada: “Nosotras nos preparamos para cumplir con la misión. Estamos listas y prestas”, añadió.

Y aseguró que su rol no se limita a la capacitación. “Somos operativas, hemos estado en el campo, ejecutado misiones de acuerdo a las necesidades del alto mando y hemos cumplido”, aseguró.

Por su parte, la teniente coronel Montero Encarnación reafirmó su compromiso: “Estamos siempre prestas… en cualquier terreno estamos capacitadas, por aire, mar y tierra”.

La realidad de las FFAA

La teniente coronel María Tejada explicó con firmeza: “Para nadie es un secreto que la carrera militar es retante, independientemente del género”. Sin embargo, reconoció que las mujeres suelen exigirse más a sí mismas.

“Nosotras no estaríamos aquí si no se nos hubieran dado oportunidades reales”, afirmó, destacando que su labor requiere responder con la misma eficiencia que cualquier compañero.

Por su parte, la teniente coronel Fernández resaltó el progreso en la institución: “Las cosas han cambiado y todo es más positivo. Nos hemos preparado y por eso ocupamos funciones de relevancia”.

Ambas coincidieron en que el éxito en las Fuerzas Armadas depende de la disciplina y el cumplimiento de las reglas.

“Si sigues las órdenes, te va bien”, dijo Fernández.

Mensajes por conmemoración de la Mujer

La teniente coronel Fernández Jiménez enfatizó que las oportunidades están abiertas: “Ahora mismo no hay limitante. Muchas creen que no es posible, pero tampoco hacen el esfuerzo de tocar puertas. Nada es imposible si te preparas”.

Por su parte, la teniente coronel Montero Encarnación destacó la importancia de la perseverancia: “Si perseveran, pueden lograrlo. Lo que uno se proponga, con firmeza y corrección, se alcanza”.

Desde su experiencia, la teniente coronel Tejada Quintana subrayó el valor de la disciplina: “No vean las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento. Superarlas nos acerca más a nuestras metas”.

Mientras que Castro Mejía resaltó la resiliencia como clave del éxito: “Es difícil para nosotras porque tenemos muchas responsabilidades, pero debemos fijarnos un norte. Persistencia, empatía y determinación nos llevan a alcanzar nuestros objetivos”.