Carlos Amarante acusa a Danilo Medina de mentir respecto a intenciones reeleccionistas

El político y empresario Carlos Amarante Baret acusó a al expresidente Danilo Medina de mentir acerca de que nunca tuvo intenciones de reelegirse como presidente de la República para las elecciones de 2020.

A través de una publicación en la red social de X, el exmiembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominica (PLD), dijo que el exmandatario, mandaba hacer mítines reeleccionistas.

“Danilo miente. Nos puso de mogiganga a 6 compañeros. Nos motivó a recorrer el país, mientras mandaba a hacer mítines reeleccionistas”, escribió.

Al mismo tiempo, señaló que tras la llamada de Pompeo, Medina impuso su candidato presidencial y continuó “engañándolos”.

Los precandidatos presidenciales de esa organización política, aparte de Gonzalo Castillo, eran Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Temístocles Montás y Radhamés Segura, logrando convertirse en el candidato presidencial el exministro de Obras Públicas.

“Después de Pompeo, él y su grupito palaciego impusieron su candidato y continuó engañándonos. Por eso nos retiramos Reinaldo Pared (EPD) y yo”, concluyó con fotos de noticias en las que se lee “Reinaldo Pared retira su precandidatura porque gran parte del Estado apoya a Gonzalo”, además de “Amarante Baret depone sus aspiraciones presidenciales por desigualdades en el PLD”, dicen las informaciones con fecha de septiembre y agosto de 2019.

Medina ofreció una entrevista este miércoles en el programa El Sol de la Mañana en la que indicó, además de que nunca tuvo intenciones de reelegirse como presidente, tras dos periodos, que la llamada del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en julio de 2019 fue para decirle que todo lo que pretendía hacer, lo haga bajo la ley.

“Nadie oyó a Pompeo decir lo que me dijo. Yo tampoco lo dije, pero aquí había un libreto para decir que Pompeo me llamó para llamarme la atención de que no me podía reelegir. Nada de eso es cierto. Ese señor me llamó para decirme: 'Presidente, lo que usted vaya a hacer hágalo dentro de la ley'. Y mi respuesta: No hago nada que no esté dentro de la ley. Así ha sido el ejercicio de mi Gobierno en este tiempo. Le deseo mucha suerte y muchas gracias. Eso fue todo”, dijo Medina.

En septiembre de 2024, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expulsó de sus filas al exfuncionario y miembro de su comité político, Carlos Amarante Baret, acusándolo de “atentara contra la unidad” de esa organización política.