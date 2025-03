PLD buscará definir su propuesta presidencial para primer trimestre del 2026

El comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió que esa organización política buscará definir su propuesta presidencial para las elecciones presidenciales del 2028 durante el primer trimestre del 2026.

Tras una reunión del máximo organismo del expartido oficialista realizada este lunes, se informó que aquellos que decidan presentar aspiraciones a la Presidencia de la República podrán hacerlo a partir de este mes de abril.

“En ese orden, se resaltó que el primer trimestre del 2026 se estableció el consenso para que exista un solo aspirante presidencial del PLD, en coordinación con la sociedad dominicana, de modo que pueda ser seleccionado en el 2027 como dice la Ley de Partidos Políticos”, señala el comunicado de prensa difundido por el PLD.

Johnny Pujols, secretario general de esa organización política, explicó que durante la reunión se discutió lo referente al mecanismo y el formato para la selección o el consenso entre los aspirantes presidenciales y que se decidió crear una comisión para el arbitraje y la unidad de esas aspiraciones.

La comisión está conformada por Lidio Cadet, su coordinador, Alejandrina Germán y Melanio Paredes, del Comité Político; además de un representante de cada uno de los aspirantes presidenciales que se presenten.

Los que aspirarían

Hasta el momento, solo el exministro Francisco Javier García ha sido la única persona en oficializar sus aspiraciones presidenciales; aunque en las últimas semanas han salido exclamaciones desde la base peledeista de que el último candidato, Abel Martínez, podría estar buscando volver a aspirar.

Ambos nombres se suman a la propuesta de que esa candidatura presidencial caiga en manos del exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien actualmente ocupa una de las vicepresidencias del partido y ha sido mencionado como uno de los que debería ser la nueva cara del PLD, sin embargo, este optó primero por no aspirar a ninguna posición dentro de la convención interna y tampoco ha hablado sobre esas propuestas de manera pública. Actualmente Jiménez es catedrático en la universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Contrario a la JCE

La pasada semana, la Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado mediante el cual advirtió a los partidos que “cualquier intento” de definir una candidatura antes de octubre del 2027, fecha establecida en las leyes electorales para la escogencia oficial de las diferentes postulaciones.

“El hecho de que una organización política defina anticipadamente candidaturas no solo está prohibido, sino que también generaría una desventaja para los demás miembros aspirantes que tengan intenciones de postularse cuando se inicien los plazos legales, ya que no tendrían el mismo tiempo para estructurar su proyecto político y recabar los apoyos necesarios. Por ello, la Junta Central Electoral debe velar porque todos los/las aspirantes tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos políticos electorales”, reseña ese comunicado manifestando que no serán aceptadas las denominadas consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualesquiera de los niveles de elección.

En el 2022 el PLD realizó un proceso al cual denominaron “consulta ciudadana”, donde, técnicamente, escogieron a la persona que recibiría el apoyo masivo de la organización política para toda la campaña electoral; a pesar de que la propia JCE, y otros partidos, realizaron señalamientos de que estos estaban escogiendo un candidato presidencial, en la práctica, los peledeistas indicaron que solo estaban determinando cuál de sus posibles precandidatos tenía la mejor valoración ante la ciudadanía, e impulsar la figura, y si en caso de que otra persona buscase esa nominación, iban a hacer unas primarias cerradas.

El partido opositor viene de tener el peor rendimiento electoral en los últimos comicios tras sacar un 10.3% en el nivel presidencial, solo 13 diputados y ningún representante en el Senado de la República, esos resultados vinieron luego de que no lograran ninguna alcaldía de principalía en las elecciones municipales y el saldo de las elecciones del 2020, por lo que sus altos dirigentes entienden la necesidad de iniciar con la formación de la figura presidencial para el periodo de campaña.