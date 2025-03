Río Manoguayabo: Un balneario en riesgo de cierre por extracción de agregados y atracos

Los residentes del batey Bienvenido y La Pared de Haina, comunidades próximas al río Manoguayabo, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste, denunciaron que ante el incremento de atracos y la extracción constante de materiales, han optado por no visitar el balneario.

Explicaron que la extracción a gran escala de materiales y agregados para la construcción, ha ocasionado una disminución de las aguas y el arroyo está más hondo.

De acuerdo a una persona residente del batey Bienvenido, las labores son realizadas a diario por camiones de una empresa no identificada, mientras otros se desplazan en motocicletas y día tras días se van cargados de arena.

“Hoy los camiones no están, pero siempre vienen, porque me paso el día entero en mi negocio”, dijo el hombre quien prefirió no dar su nombre.

Según sus palabras, las personas proceden de distintos lugares, cuyas acciones son ejecutadas sin ninguna orden que otorgue el permiso para extraer el material.

El pasado sábado mientras el equipo del Listín Diario recorría la zona afectada, pudo notar que el balneario Manoguayabo está bordado de huecos grandes y pequeños que no solo estropean el hábitat natural, sino que también ponen en evidencia que camiones volteos, palas hidráulicas y otras maquinarias de extracción de materiales han estado en el lugar.

Excavación próximo al río Manoguayabo.Raúl Asencio

Debido a que era fin de semana, una pareja de esposos se encontraba en el torrente recreándose. Sin embargo, no se evidenció camiones cargados de arena saliendo del río, ubicado en el municipio, al oeste de la Prolongación 27 de Febrero.

Los moradores de la comunidad Bienvenido, pese a que en su mayoría son de nacionalidad haitiana no dominan el idioma español, manifestaron que esperan la intervención de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que existe un malestar por la situación que atenta contra de la preservación de los ríos.

La delincuencia

La extracción de arena del río no es lo único problema que afecta a estas personas, los moradores están en “pánico y zozobra” debido a una ola de atracos que ha surgido en horas de la tarde en el balneario.

Yohan Mateo, un comunitario del sector Bienvenido, expresó que desde hace cinco meses no visita el caudal, debido a la poca atención de las quejas y reclamos que prestan los agentes policiales a la delincuencia en Manoguayabo.

Además, señalo que residentes de Arroyo Bonito, Bellas Colinas, Alameda, Almendra, El Caliche, Don Bolívar, Villa Aura, Las Caobas, Las Palmas, Ciudad Agraria, Palavé, Hato Nuevo, Lechería, la Pared de Haina, entre otras comunidades aledañas al río, también han preferido disminuir la visita.

“A pesar de no ser víctima de un atraco, siempre escucho a mis vecinos estar alarmados por lo mismo”, afirmó Mateo.

Otros servicios

En cuanto el acceso a la energía eléctrica, agua y la recolección de basura, residentes de la localidad de Manoguayabo indicaron que reciben estos servicios sin ningún problema.