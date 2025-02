Economista indica actualmente hay “más desocupados” en RD

La economista Mercedes Carrasco indicó que la cantidad de dominicanos sin empleo, desocupados, ha aumentado en los últimos años y no ha disminuido como planteó el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

Al utilizar su cuenta de X para refutar varios de los datos ofrecidos por Abinader en el tema económico, Carrasco manifestó que de acuerdo a datos del Banco Central, en el 2024 se registran 521,305 personas desocupadas; un aumento de 3,429 con relación al 2019.

“La desocupación total no ha disminuido, al contrario ha crecido. 521 mil dominicanos están desocupados, de los cuales hay más de 266 mil que están desalentados ya no buscan trabajo porque creen no lo van encontrar”, señaló Carrasco en su posteo en esa red social.

En su intervención, el presidente señaló que la tasa de desempleo abierto se colocó en 4.8% a finales de 2024 señalándolo como “el menor nivel de la historia excluyendo la anomalía registrada en el segundo trimestre del 2020”.

Carrasco siguió señalando que hasta el momento ninguno de los 14 salarios mínimos en República Dominicana alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar.

“Los déficits de los hogares llegan hasta un 66%. Con un aumento de un un 20% al salario los hogares seguirán en déficit”, manifestó en la red social.

Además, señaló que el empleo en el sector agropecuario no ha crecido, “al contrario aún no se recupera le faltan 54 mil empleos para colocarse al nivel que tenía en 2019”; la misma señaló que el secreto eléctrico tuvo un “marcado retroceso”.

“El sector eléctrico tuvo pérdidas con un incremento de 13.9 porcentuales lo que significa que el gobierno deba transferir 92 mil millones de pesos para financiar el hoyo eléctrico y explica el 40% del endeudamiento del gobierno”, señaló.

La economista indicó que la deuda pública se ha aumentado en ocho puntos porcentuales, equivalente a unos 29,079.3 millones de dólares con relación al 2019.

“La deuda pública consolidada continúa en ascenso, alcanzando 59.2% del PIB (Producto Interno Bruto) en septiembre de 2024, para un incremento de 8.7 puntos porcentuales respecto a al 2019, reflejando una mayor dependencia del endeudamiento para sostener el gasto público”, manifiesta la gráfica publicada por Carrasco.

En su comparecencia, Abinader señaló que al cierre de 2024, la deuda pública consolidada respecto al Producto Interno Bruto fue del 57.5%.

“Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2020 este indicador era del 61%. Este dato contrasta con el aumento de la deuda en la inmensa mayoría de los países, por la crisis”, resaltó.