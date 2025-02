Privado de libertad amenaza con arma blanca a un supervisor de seguridad en cárcel de Higüey

En tempranas horas de la mañana de este lunes, un privado de libertad conocido como “Pocho la Para”, del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, amenazó con un arma blanca a un supervisor de seguridad, para que lo trasladara a otro centro penitenciario.

A través de un video colgado en las redes sociales, se observó al recluso sosteniendo un arma blanca mientras sujetaba al agente por el cuello.

“Por favor, vengan que me van a matar. Yo no lo voy a maltratar a él. Yo lo agarré para que me lleve para mi casa en La Romana porque me quiere matar en esta cárcel a punta de pistola”, expresó “Pocho” con voz alterada.

Según sus declaraciones, dentro del recinto hay personas que planean atentar contra su vida, por lo que solicitó la intervención de las autoridades penitenciarias para garantizar su seguridad.

En tanto que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que el Centro de Corrección y Rehabilitación en la provincia opera con normalidad tras el suceso.

“Tras el incidente, ocurrido en las primeras horas de este lunes, las autoridades del centro penitenciario reforzaron las medidas de seguridad y tomaron acciones disciplinarias”, dice el comunicado.