¿Entraste con visa de no inmigrante y quieres cambiar de estatus en EEUU? Esto es lo que dice USCIS

Si una persona entra a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, ya sea por turismo, trabajo o estudios, y desea cambiar su estatus o tiempo de estadía, debe entender las reglas y consecuencias. Dependiendo del visado hay quienes no necesitan solicitar cambio de estatus para prolongar su estadía en ese territorio.

Por ejemplo, si llegas como turista y luego decides estudiar, es necesario solicitar el cambio de estatus ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS ).

Para hacerlo, debes presentar una solicitud antes de vencer el permiso de estadía. El formulario I-94 establece la fecha de entrada y salida a ese país.

Sin embargo, debes tener en cuenta que hasta que no recibas la aprobación de USCIS, no puedes asumir que el cambio ha sido autorizado. Mientras se procesa la solicitud, no debes empezar a realizar actividades relacionadas con el nuevo estatus, como estudiar si eres turista. De lo contrario, podrías enfrentar consecuencias serias, como la deportación y la prohibición de regresar al país en el futuro

A continuación el texto íntegro USCIS

Cambiar su Estatus de No Inmigrante

Si usted desea cambiar el propósito de su visita mientras está en Estados Unidos, usted (o en algunos casos, su empleador) debe presentar una solicitud a USCIS mediante el formulario apropiado antes de que caduque la autorización de su estadía. Por ejemplo, si usted llegó aquí como turista, pero desea convertirse en estudiante, debe presentar una solicitud para cambiar su estatus. Le recomendamos que presente la solicitud tan pronto determine que necesita cambiar a una categoría diferente de no inmigrante.

Hasta que usted reciba la aprobación de USCIS, no asuma que el cambio de estatus ha sido aprobado, y no cambie su actividad en Estados Unidos.

Por ejemplo, si en la actualidad usted es un turista no inmigrante, no empiece a asistir a clases como estudiante hasta que haya recibido la autorización de USCIS para cambiar su estatus. Si usted no mantiene su estatus de no inmigrante, puede que se le prohíba regresar a Estados Unidos y/o puede ser removido (deportado) de Estados Unidos.

Su estatus autorizado y la fecha en que caduca su estatus se encuentran en la parte inferior derecha de su Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida de No Inmigrante.

En general, usted puede solicitar un cambio de estatus de no inmigrante si fue admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, si su estatus de no inmigrante sigue siendo válido, no ha violado las condiciones de su estatus, y no ha cometido ningún delito que lo haga inelegible.

Usted no necesita solicitar un cambio de su estatus de no inmigrante si fue admitido en Estados Unidos por razones de negocios (visa categoría B-1) y desea permanecer en Estados Unidos por razones de placer antes de que caduque su estadía autorizada.

Usted no necesita solicitar un cambio de su estatus de no inmigrante si desea estudiar en Estados Unidos, y es el cónyuge o hijo de alguien que se encuentra actualmente en Estados Unidos bajo alguna de las categorías de visa para no inmigrante siguiente:

• Diplomáticos y otros funcionarios de gobierno, y empleados (visa categoría A)

• Inversionistas de comercio internacional (visa E)

• Representantes de organizaciones internacionales y sus empleados (visa G)

• Trabajadores temporales (visa H)

• Representantes de medios de comunicación extranjeros (visa I)

• Visitantes de intercambio (visa J)

• Empleados transferidos dentro de una misma empresa (visa L)

• Estudiantes Académicos (visa F) o vocacionales (visa M) (puede asistir únicamente a clases en escuela primaria o secundaria. Si desea asistir a clases universitarias a tiempo completo debe solicitar un cambio de estatus).

Usted no puede solicitar un cambio de su estatus de no inmigrante si fue admitido en Estados Unidos bajo las siguientes categorías (a menos que esté solicitando el estatus T de no inmigrante o solicitando el estatus U de no inmigrante):

• Programa de exención de visa

• Miembro de una tripulación (visa D de no inmigrante)

• En tránsito por Estados Unidos (visa C de no inmigrante)

• Prometido de un ciudadano estadounidense o dependiente de un prometido (visa K de no inmigrante)

• Informante (y familiares acompañantes) de terrorismo o crimen organizado (visa S de no inmigrante)

Si usted es un estudiante vocacional (M-1), no puede solicitar cambiar su estatus al de:

• Estudiante académico (F-1)

• Cualquier estatus H (trabajador temporal), si la formación que usted recibió como estudiante vocacional en Estados Unidos le facilitó que cualificara para la posición de trabajador temporal que usted desea.

Si usted es un visitante de intercambio internacional (J-1), (a menos que esté solicitando el estatus T de no inmigrante o solicitando el estatus U de no inmigrante), no puede cambiar su estatus de no inmigrante si:

• Fue admitido en Estados Unidos para recibir capacitación como médico graduado, a menos que reciba una exención especial.

• Usted es un visitante de intercambio y debe cumplir con los requisitos de residencia en el extranjero, a menos que reciba una exención.

• Si usted no recibe una exención, sólo puede solicitar cambiar a la categoría de diplomático y otros funcionarios de gobierno (visa A) o de representantes de organizaciones internacionales (visa G).

Tenga en cuenta que si está solicitando el estatus T de no inmigrante, debe presentar un Formulario I-914, Solicitud de Estatus T de No Inmigrante.

Si está solicitando el estatus U de no inmigrante, debe presentar un Formulario I-918, Petición de Estatus U de No Inmigrante. No puede solicitar cambiar su estatus a no inmigrante T o U utilizando el Formulario I-539, Solicitud para Extender o Cambiar el Estatus de No Inmigrante, si tiene alguno de los estatus de no inmigrante mencionados anteriormente.