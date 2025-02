Participación Ciudadana dice están disponibles auditorías de sus ejecuciones

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendieran los fondos auspiciados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en diferentes países de América Latina, Participación Ciudadana informó que la vinculación con dicha agencia es falsa.

Los miembros directivos de Participación Ciudadana puntualizaron que todo lo que está pasando es parte de una campaña “falsa”, ya que la circulación de esas informaciones vienen de fuentes “no confiables”

El movimiento cívico indicó que toda la labor realizada por ellos está en la página web y que todo aquel que desee puede hacer “sus propias investigaciones”.

“Todo el mundo ha tenido la oportunidad de buscar información sobre lo que nosotros hacemos, todas las actividades, todos los financiamientos que recibimos, todas las ejecuciones presupuestarias que hacemos, todas las auditorías anuales están a la disposición, han estado en nuestra página”, señalaron.

Tras las declaraciones por parte del mandatario norteamericano quien afirmó que muchos periodistas independientes recibían dinero por parte de la Usaid, Participación Ciudadana negó que algún periodista vinculado a la organización haya recibidos fondos.

“En primer orden hay que ver la fuente, la fuente es muy importante porque en definitiva es lo que le va a dar credibilidad a la información”, expresó Erick Hernández Machado, miembro de la comisión de Transparencia, al ser cuestionado por los periodistas sobre la vinculación de los medios independientes de la República Dominicana con los fondos de la Agencia de los Estados Unidos.

“Si es por otra fuente, ustedes también averigüen. Ustedes saben muy bien de quiénes estamos hablando, de las figuras que han sido parte del liderazgo anticorrupción en nuestro país, y no es nada extraño que en el momento en que se está dando seguimiento al proceso judicial que se está llevando con esa persona ( que no especificó), partidos y personas que en otros momentos fueron sacados del poder por casos de corrupción, pues no es nada extraño que estén circulando versiones como estas”, señalaron.

Según el movimiento cívico, cada vez que dentro de la entidad se desarrolla un proyecto, sin importar la agencia de la cual reciban los fondos, es “mandatorio” realizar una auditoría. “Lo piden los organismos internacionales y nosotros dentro de nuestras políticas también; cada centavo que entra lo avala una auditoría”.