“Yo me estoy muriendo, necesito saber dónde está”, dice madre de Alfred, taxista desparecido en Moca

“Él me dijo: mami, tengo que llevar una clienta mía al aeropuerto, yo le dije no papi, no vayas porque a mí no me gusta que tú salgas de noche, y me dijo, esas son cosas de 15 minutos, yo vengo de una vez”, narra la madre.