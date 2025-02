Nuevo director CCR El Pinito reconoce presencia de droga en “todas las cárceles”

El recién director del Centro y Rehabilitación (CCR) El Pinito (La Vega), Bernardo Henríquez Maldonado, manifestó que el tráfico de drogas en las cárceles de República Dominicana es un problema común, y no solo aquí, sino en todas las cárceles del mundo.

"Mira, la sociedad tiene que entender y no ser tan ingenua. Todo el mundo sabe cómo penetran droga, no en la cárcel de Moca, ni El Pinito, La Victoria, en todas las cárceles del mundo, hay muchísimas maneras, se utilizan herramientas, estrategias, dinámicas, donde lamentablemente tenemos ese flagelo, que no solamente en las cárceles, en cualquier barrio, de cualquier comunidad", expresó Maldonado.

Estas declaraciones surgieron luego de haber sido consultado sobre un supuesto concurso de drogas que ocurrió el pasado mes de enero, y tuvo lugar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta de Moca, y que resultó gravemente herido el recluso Edwardo de Jesús Cruz García, de 23 años de edad, quien posteriormente falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Toribio Bencosme. Precisamente en ese entonces Bernardo Henríquez fungía como director del centro.

En el momento de las declaraciones, Bernardo Henríquez se encontraba en medio de una investigación sobre la muerte del recluso Wilber Nicolás Vargas "El Guardia", quien presuntamente habría sido envenenado dentro del penal.

Por este caso, las autoridades revelaron la identidad de siete agentes penitenciarios, quienes están siendo investigados por su presunta implicación en la muerte del recluso Wilber Nicolás Vargas, en la cárcel Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, provincia la Vega, hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2024.

Tras investigaciones, fueron detenidos Julio Alcibíades Motas Pérez (39 años), Roberto Belarminio De La Rosa Tejada (43), José Luis Agramonte Secion, Yohenny Daury Mora Moreta (36), José Benjamín Jerez Pérez (34), Ariel Merejido Tejada (39) y Santos Beltre Reyes (46).

Según la orden de arresto en su contra, enfrentan cargos por asociación de malhechores, homicidio, golpes y heridas, y actos de tortura y barbarie en perjuicio del recluso Vargas y otros internos, identificados como Ramón Emilio Almonte García, alias "El Pelotero", y Wander Robert Peña Angomas.