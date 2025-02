Marco Rubio buscará reactivar programas congelados de Usaid en República Dominicana

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, abordó las controversias generadas en torno a las nuevas directrices emitidas por el gobierno de Donald Trump sobre las ayudas al exterior, en especial, de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

Rubio anunció que en el caso de República Dominicana, están dispuestos desde este día (jueves) a dar “waivers” para que los programas congelados puedan continuar, en su alocución desde el Palacio Nacional, durante su visita al país.

“Anuncio en el día de hoy que sabemos que muchos de esos programas que han estado congelados bajo la orden ejecutiva del presidente Trump, estamos dispuestos hoy a dar, como se dice en inglés, waivers (exoneración, excepción) para que esos programas puedan continuar y, más allá de eso, buscar oportunidades de expansión”, afirmó Rubio, sin especificar qué programas serán priorizados.

Video Visita del Secretario de Estado de EE. UU. al Presidente Abinader



Inquietud por cambios en Usaid

Tras la decisión de Trump de que los trabajadores de la agencia de ayudas desplegados en el extranjero y sus familias disponen de 30 días para regresar a Estados Unidos, de acuerdo al memorando, un periodista del New York Times preguntó directamente al funcionario norteamericano si este tiempo es suficiente para que los trabajadores reorganicen sus vidas y qué medidas están contempladas para guiarlos en el proceso.

Rubio respondió que el objetivo principal de esta decisión ha sido la de asegurar que los recursos de Usaid se utilicen de manera eficiente y alineada con los intereses de ese país.

“El objetivo de nuestro emprendimiento siempre ha sido identificar los programas que funcionan y continuarlos. Identificar los programas que no están alineados con nuestro interés nacional, identificarlos y abordarlos”, explicó.

El secretario de Estado de los Estados Unidos aclaró que los empleados no serán despedidos, sino puestos en licencia temporal, con excepciones para quienes enfrentan circunstancias especiales, como familias con hijos escolarizados en el país destino.

“Hemos emitido directrices para los que trabajan en el exterior que deben tomar una licencia, no despedidos, sino licencia a partir del viernes y quedó claro el mensaje y está escrito en el mensaje que se publicó, que hay circunstancias excepcionales sobre familias o desplazamientos, quizás si la pareja de la persona trabaja en la embajada, están los dos ahí y tienen hijos en el colegio para eso hay un espacio. También quedó claro en las directrices que habían programas especiales designados que no serían parte de la orden, aunque no puedo identificarlos ahora”, externó.

Agregó que serán receptivos y verán todas las posibilidades.

“Dijimos que los ayudaríamos a regresar si querían al final de ese plazo y a la vez la expectativa es que si tienen alguna condición especial, no enumeré todas las posibilidades, pero las vamos a escuchar, no queremos interrumpir las vidas personales de las personas, no es castigo, pero esta es la única forma en la que hemos podido lograr la cooperación de la Usaid”, agregó.

Críticas al manejo de la agencia

Rubio reconoció dificultades para implementar estos cambios debido a la falta de cooperación en las oficinas centrales de Usaid.

Según él, algunos funcionarios se resistieron a las directrices emitidas, complicando el proceso.

“Yo hubiese preferido que no fuese así cuando tratamos de hacerlo desde arriba hacia abajo buscamos la cooperación de la oficina central de la Usaid. Nos encontramos con personas que quieren aprovecharse de ese sistema para presionar para que se hagan pagos, a pesar de que hubo una orden de suspensión. Personas que no cooperaron, no nos dieron información ni acceso. Todo muy congruente con algunas de las cosas que experimentamos en el congreso”, señaló.

Aunque aseguró que el gobierno continuará brindando ayuda al exterior, Rubio enfatizó que esta estará enfocada en objetivos claros.

“Si vamos a seguir brindando ayuda al exterior, será una ayuda que tenga sentido y que esté alineada con nuestros intereses nacionales”, afirmó.

En medio de estas tensiones, Rubio reiteró que estas medidas buscan mejorar la eficiencia y garantizar que los recursos de Estados Unidos se utilicen de manera responsable en el contexto global.

“El viernes 7 de febrero de 2025, a las 11:59 p.m. (hora del este), todos los empleados directamente contratados por Usaid serán puestos en licencia administrativa en todo el mundo”, con excepción del personal considerado esencial, fue lo que se leyó en la nota.

La decisión sorprendió y conmocionó a la agencia independiente, creada por una ley del Congreso estadounidense en 1961 y que cuenta con un presupuesto de más de 40,000 millones de dólares para ayuda humanitaria y al desarrollo en todo el planeta.

La Usaid emplea a unas 10,000 personas, dos tercios de las cuales están destinadas en el exterior, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ordenó congelar la ayuda exterior estadounidense, salvo algunas excepciones, mientras se revisa durante 90 días si se ajusta a sus objetivos de política exterior.