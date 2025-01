Apagones afectan desenvolviendo comercial de Cristo Rey

Comerciantes del sector Cristo Rey se encuentran indignados debido a que han sufrido alzas en sus tarifas eléctricas y aún así son afectados por largas tandas de apagones que han estado ocurriendo en los últimos días.

Jesenia Enríquez, propietaria de un colmado, expresó que su inconformidad con el servicio de luz eléctrica y los apagones.

“La luz se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 12 del mediodía, dice que los embutidos de su negocio se le están dañando, la clientela ha bajado por los apagones, entonces después vuelven y se la llevan por dos horas más", manifestó la señora a este medio.

De igual forma, Anabela González propietaria de una centro de uñas, señaló que los apagones le perjudican porque en algunas ocasiones no puede trabajar.

“Los apagones me afectan bastante porque no puedo trabajar, aveces vienen clientes y después no puedo trabajar”, exclamó la dama.

Señora que denuncia las altas en los precios en Cristo ReyLeonel Matos

Enríquez añadió que en su establecimiento también se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y no las puedes vender porque están calientes y eso hace que reciba pocas ganancias en su negocio.

“Aquí las cervezas están calientes y la gente quiere venir a beber a las 7 de la noche y la gente no puede porque están calientes”, expresó la joven.

Asimismo, Manuel Urbaez, propietario de una peluquería en Cristo Rey, explicó que a este medio que los apagones tienen una más de una semana en el lugar, las autoridades no han dicho porque ocurren los apagones y queremos que nos avisen porque no tenemos la información.

“Los apagones tiene una semana que se va a cada rato y es imposible trabajar así”, dijo el señor.

A su vez, otra comerciante Arileicy Bautista, indicó que los apagones les afecta mucho porque todo lo tiene que hacer con luz y a cada rato se va la energía eléctrica.

"Aveces son las dos de la tarde y no hay luz, cuando empezamos a trabajar a las 5 nos retiramos tarde del negocio porque estamos arreglando personas desde la mañana y tenemos que dejarla de tarde”, señaló la dama.

Otro ciudadano del área que no se identificó agregó que las facturas eléctricas están llegando con precios elevado, un día le llega de 7,000 mil pesos y otro de 5,000 mil pesos, el mismo no sabe porque las alzas si en su hogar solo son dos personas, su esposa y el.

Calle de Cristo ReyLeonel Matos

Leonardo Fernández es también otro comerciante que se queja de los altos precios en las facturas y a pesar de pagar la luz los apagones no paran, contó el caballero a este medio informativo.