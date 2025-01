Hacienda promete pagar deuda a los herederos de doña Eladia por terrenos del Aeropuerto Las Américas

El Ministerio de Hacienda dijo que harán los trámites requeridos para realizar la apropiación y el pago correspondiente de manera satisfactoria a los familiares de la señora Eladia María Mercedes de Ozuna, quien falleció en espera de ser remunerada por los terrenos donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), los que heredó de su madre.

La institución indicó que el pago no se había realizado debido a que la señora y sus representantes legales depositaron los documentos necesarios fuera del plazo dispuesto en la resolución 198-18, que es el primero de agosto de cada año.

Citan que esta fue la razón por la que no fue posible completar los trámites requeridos para el sometimiento a inclusión en el presupuesto correspondiente al corriente 2025.

“Independientemente de que la documentación fue entregada fuera del plazo, el Ministerio de Hacienda ha estado coordinando con los representantes legales de la familia Ozuna Mercedes para que los trámites y documentos necesarios, tanto para la apropiación como para el pago, sean completados satisfactoriamente, de manera que se esté en condiciones de concluir dicho proceso”, señalan.

Estos agregaron que la sentencia 0030-02-2020-SSEN-00384 fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 30 de noviembre de 2020 en favor de la señora que falleció el pasado martes a los 87 años de edad.

La mujer llevaba varios años luchando por obtener la remuneración correspondiente a un terreno heredado de su madre, quien se lo otorgó a esta y a otros dos hermanos; ese terreno es donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

De acuerdo con sus familiares, el terreno está valorado en la suma de 85 millones de pesos.

Luego de Mercedes, quien tenía 87 años de edad, dar a conocer su situación, el senador Félix Bautista se comprometió con la señora para gestionar el pago de la propiedad. Esto durante su visita a la vivienda de la señora, en el distrito municipal La Caleta del municipio Boca Chica.

Respuesta abogado

El representante legal de la familia Ozuna Mercedes, Ángel Lockward, emitió un comunicado donde realizó varios aclarados sobre lo expuesto por el Ministerio de Hacienda sobre el caso.

El abogado indicó que el Estadio debió honrar la deuda en el 1955 cuando desalojaron de su propiedad a doña Eladia y su madre, Francisca o en el 2021 cuando el tribunal ordenó el pago, sin embargo, no fue así.

A través de la carta, Lockward, manifestó que habían realizado la solicitud al presidente de la República Luis Abinader en junio del pasado 2024, petición que tampoco fue atendida.

Asimismo, difirió de lo expuesto por el Ministerio respecto a la documentación, alegando que el expediente “estaba completo”.

Resaltó la labor de los medios de comunicación, quienes fueron los que se hicieron eco de la situación, aunque la resolución no llegó antes del fallecimiento de doña Eladia.

“No hay ninguna razón legal, ni administrativa para que no se haya pagado antes de morir a doña Eladia, excepto la falta de sensibilidad y sentido de justicia y, en esa misma situación tengo a muchos otros ancianos a quienes no obstante haber obtenido sentencias definitivas, no se les ha pagado y, algunos de ellos – enfermos - tienen sus partidas en la Ley General de Presupuesto desde hace años”, manifestó.

De igual forma, exhortó al ministro de Hacienda, Jochi Vicente que agilice el presidente ordene el pago a los hijos de Eladia, sin que nuevamente se le cobren impuestos sucesorales.

“Procure que el Presidente ordene el pago a los hijos y, si la conciencia de él se sensibiliza, no le cobren de nuevo impuestos sucesorales, lo demás es discutir violaciones a las normas constitucionales y legales, a cargo del Estado, que no reparan la injusticia sufrida”, finalizó.