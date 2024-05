Abinader cierra campaña resaltando su “lucha anticorrupción”

El presidente Luis Abinader cerró su campaña electoral con un discurso en donde reseñó los esfuerzos realizados por su gestión de Gobierno en la lucha contra la corrupción administrativa.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) igual destacó que fue parte de la marcha “en contra de la impunidad y la corrupción” que luego se convirtió en una “ola de cambio”.

“Entendimos el mensaje y lo compartíamos profundamente. Por eso fortalecimos las instituciones de vigilancia preventiva reconocidas en nuestra normativa jurídica, facilitamos los recursos para su correcto funcionamiento y evitamos las influencias que suprimen su independencia. La corrupción era posible en la Republica Dominicana por tres razones: El abuso de poder, el debilitamiento y complicidad de los mecanismos de control, y la impunidad por la falta de un régimen de consecuencias. Hemos actuado para eliminar esas tres causas, y hoy la situación es radicalmente diferente en la República Dominicana”, exclamó Abinader.

El mandatario también aprovechó la ocasión para señalar que ha tenido que lidiar con “ciertas dificultades” y que en su administración se han superado crisis como la pandemia, conflictos bélicos y la crisis sociopolítica que afecta a Haití.

“Quiero recordar que a pesar del duro camino que nos ha tocado recorrer, siempre hemos sabido levantarnos y mantener el rumbo, superando todas las dificultades: lo hicimos para derrotar la pandemia, reactivar la economía, recuperar los empleos, proteger el presupuesto familiar ante el impacto de una guerra inesperada y defender nuestra soberanía cuando la sentimos atacada”, expresó el jefe de Estado.

Un “momento crucial”

Abinader manifestó que las elecciones presidenciales y congresuales son un “momento crucial” tanto para el “bienestar del país, como para el del pueblo dominicano”.

“El domingo, en las urnas, los animo a que sigamos profundizando el cambio, como un pueblo que avanza esperanzado que sabe que lo mejor, está por venir. Nuestra candidatura representa un compromiso con ese sueño de miles de jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, trabajadores y emprendedores convencidos de que hay que unirse no solo para estar juntos, sino para hacer algo juntos. La unidad para el cambio es mi compromiso”, señaló el presidente, quien cerró su discurso resaltando el pueblo dominicano no quiere “presidentes tan lejanos que no parezcan humanos”.