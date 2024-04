Investigadores estudian sobre la poblada de 1984

Este martes, se conmemora el aniversario de “La poblada de abril”, una manifestación histórica que desató en 1984 un episodio repleto de violencia e inseguridad social en el país, tras la firma de un préstamo concretado entre el Estado y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es por esta razón que un equipo de investigadores, relacionados con la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentará, 40 años después, una investigación denominada “La violencia de Estado en abril de 1984”, con la cual también publicarán documentos que evidencian abusos de poder registrados en el período gubernamental presidido por Salvador Jorge Blanco.

Así lo informaron dos especialistas integrantes del equipo de investigación al participar en una entrevista realizada por el Listín Diario, Amaurys Pérez y Deivis Cabrera Heredia; quienes adelantaron algunos detalles sobre los hallazgos del trabajo.

La presentación de este documento, organizado por el Museo de la Dignidad de la República Dominicana, será desarrollado hoy, a las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca Pedro Mir, en la UASD.

Cabrera Heredia manifestó que a esta convocatoria también acudirán familiares de algunas víctimas afectadas por las brigadas del Estado dominicano.

Además, líderes comunitarios que accionaron para garantizar la seguridad del pueblo.

disparos a matar

De acuerdo con reportes oficiales de la época, Cabrera explicó que esta investigación evidencia una realidad distinta a la planteada durante ese año por el Gobierno. Mientras la violencia atemorizaba al pueblo debido a la detención de todo el aparato productivo del país durante el 23, 24 y 25 de abril, el gobernante Jorge Blanco apuntaba a los sectores vinculados al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de ser los responsables.

“Esta violencia no tuvo ningún carácter de espontaneidad y fue sistemáticamente dirigida y, al mismo tiempo, inspirada por una unificación de esfuerzos, gestiones, acciones y conductas debilitantes de un sector del Partido Reformista, ligado a antiguos ex militares dominicanos, militantes y dirigentes de la extrema izquierda dominicana, estos últimos que venían entrenando para estos fines”, dijo Jorge Blanco en una alocución pública dirigida al pueblo dominicana.

Sin embargo, los expertos en historia aseguraron que en comunicados internos dirigidos por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Ramiro Matos González; al primer mandatario, Jorge Blanco; este señaló al alto costo de la vida y otros malestares sociales como las principales motivaciones de todas las manifestaciones.

Video Investigadores nos hablan sobre la poblada de 1984



“Mientras el discurso oficial era decir que había una conspiración, los informes de inteligencias y las comunicaciones entre Ramiro Matos González, jefe de las Fuerzas Armadas de ese momento y el presidente del momento que era Jorge Blanco, detallan que en los barrios se desarrollan protestas de la política económica del país. No habla de la oposición, no habla de conspiración, no habla de elementos que vinculen a la oposición…”, dijo.

Cabrera indicó que estas afirmaciones están sustentadas en los más de 130 documentos entregados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), instituciones gubernamentales y organismos internacionales que sirven como evidencia del atropello cometido por los organismos de seguridad perteneciente al Poder Ejecutivo dominicano.