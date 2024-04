Pedro Jiménez, el candidato a diputado que busca mejorar las condiciones para los emprendedores

Tras una larga trayectoria en los medios de comunicación, Pedro Jiménez decidió que era tiempo de lanzarse como candidato a diputado de la circunscripción número dos del Distrito Nacional en búsqueda de llevar al Congreso Nacional una ley que permita mejorar las condiciones en que “los pequeños empresarios” emprendan en sus negocios.

“En lo que yo voy sometiendo mi proyecto en materia de emprendimiento y educación financiera ese proyecto yo lo voy a ir implementando en mi oficina de representación, de qué manera, bueno, nosotros queremos generar empleos; nosotros tenemos cientos de emprendedores en nuestros barrios, gente que no quiere un empleo que lo que quiere es montar su peluquería, ampliar su salón de belleza, ampliar su colmado, ampliar la pequeña ferretería, ampliar el centro de uñas y así sucesivamente, entonces nosotros ya tenemos un levantamiento de todos los negocios de la demarcación y los he visitado casi todos”, indicó Jiménez.

Al conversar con reporteros del LISTÍN DIARIO, el comunicador señaló que para eso creará un fondo de tres millones de pesos, con ayuda de los aportes de “personas allegadas”.

“En lo que yo estoy buscando consenso en la Cámara para que me aprueben el proyecto de ley de educación financiera y emprendimiento, yo voy a ir ayudando a esos emprendedores porque la peluquería lo que quiere montar un aire que cuesta 20,000 pesos pero se le hace tan difícil conseguirlo; le cierran las puertas, no tienen historial de crédito y él tiene que claudicar con el que presta el 20%, que lo estrangula y no hay forma de que pueda levantarse”, exclamó el candidato a diputado.

Jiménez explicó que la meta no es solo “facilitar” los recursos, si no que los asesora en materia de “educación financiera” y convertir a “ese barbero en un pequeño empresario”.

“Para que cuando él tenga dos sillones y su aire acondicionado, ya con el segundo sillón me va a generar un empleo porque él me va a poner un peluquero a trabajar ahí del mismo sector, voy a dinamizar la economía del barrio; igual las saloneras, igual la señora de la fritura, entonces eso va a crear una dinámica que va a tener que ser emulada por todos los legisladores porque va a dar resultado y yo me voy a encargar de que la gente vea, cómo está funcionando esto; entonces en dos meses, en tres meses mi equipo de la oficina no, cómo te fue hoy? Cuánto vendiste? Llévate el dinero al banco porque no hay formalización hay mucha informalidad. Entonces yo tengo que convertir a ese peluquero en un pequeño empresario que si él hace 2,000 pesos me lo llevé al banco y que la nómina del peluquero que trabaja con él y del muchacho, que le barre los cabellos en la pagué quincenal o semanal como ellos acuerden, pero él va a ir bancarizados y si él hace 2,000 o 3,000 diarios cuando tú lo multiplicas por 20, él te hizo 200,000, 300,000 pesos el banco lo va observando y ya mi oficina lo ayudó a arrancar ya cuando él venga, él va a ir y va a tomar un préstamo mayor para seguir ampliando y él va a tener un gran negocio”, detalló Jiménez, quien señaló a este diario que lo hace porque él igual fue un emprendedor.

Video Pedro Jiménez busca mejorar las condiciones para los emprendedores



Las expectativas

El mismo indicó que busca ser diputado por primera vez, buscando aprovechar “el liderazgo que ha construido” de la mano con el expresidente Leonel Fernández.

“Yo decido irme con el presidente Fernández por un tema de sentimiento por un tema de comodidad política y había que formar ese partido claro, yo llegué y teníamos un 4% que acababa de sacar el doctor Leonel Fernández y yo digo pero por aquí hay un gran nicho para uno construir un liderazgo fajarse a trabajar y ganarse el favor de los electores, pero jamás pensando en candidatura, si no en ayudar al presidente Fernández y bueno en ese ir y venir la gente fue tomando cariño, el partido me midió y óyeme, pero Pedro el trabajo de la emisora social, lo que tú ha venido haciendo la embarcación, tú estás marcando. Tú tienes que tener esa boleta”, manifestó.

Jiménez explica que actualmente se encuentra “en un cómodo segundo lugar” dentro de su circunscripción y asegura que estará en el Congreso Nacional el próximo 16 de agosto, juramentándose como diputado.