Con altos niveles de seguridad el director de la policía visitó Santiago

Con altos niveles de seguridad y negado a hablar con la prensa sobre los temas de relevancia vinculados a la criminalidad y la seguridad ciudadana que han incidido en el país en las últimas semanas, el mayor general Ramón Antonio Peralta Guzmán, director general de la Policía Nacional visitó Santiago este jueves.

“Se han incrementado todos los servicios y todas las unidades patrulleras no solamente en Santiago sino en todo el territorio nacional. Hasta el momento los resultados son satisfactorios, los índices de criminalidad y las tasas de homicidios se mantienen en su mínima expresión”, fueron las únicas declaraciones que brindó el recientemente designado nuevo jefe del cuerpo de orden.

Tras el capitán Pérez Valerio, vocero de la policía en Santiago, informar a los periodistas que el director general abriría el espacio para recibirlos y comentar sobre temas como Kiko La Quema, a quien hace 2 semanas el presidente de la República Luis Abinader pidió que se entregara y no se ha obtenido respuestas de su paradero, “La Pluma” y “Peluca”, dos presuntos delincuentes abatidos en las inmediaciones de la plaza Sambil en Santo Domingo, unos policías envueltos en un incidente en centro de salud en Bonao, entre otros casos de criminalidad relevantes estas últimas semanas en el país, el jefe la uniformada dejó plantada a la prensa.

Estrategia policía por cuadrantes

Ángela Jáquez, viceministra de Interior y Policía, dice que el patrullaje por cuadrantes ha dado un resultado “muy a la buena”, sobre todo en Santiago, porque ha combinado dos indicadores importantes hacia la baja, que son los homicidios y los heridos violentos.

“Estamos hablando que al día de hoy, esperamos que así cierre el año, ha disminuido en un 38 por ciento en relación al año pasado y lo importante es que de tres dígitos, el año pasado estábamos por encima de cien, este año la tendencia es que baje a un dígito. Es decir que quede por debajo de 10, lo que es importantísimo, ya que no pasará lo mismo en el Distrito Nacional ni en la provincia Santo Domingo, que a pesar de haber bajado va a mantenerse en dos dígitos. Ahora, el reto es mantener esos números”, expresó la viceministra a LISTIN DIARIO.

Sobre Kiko la Quema

Al ser abordada sobre el reconocido delincuente Kiko La Quema, a quien el presidente Luis Abinader le hizo un llamado a entregarse hace dos semanas y todavía las autoridades no han podido dar con su paradero, Jáquez contestó que “la criminalidad se mueve, no es estática, no es un problema que tú vas y lo buscas en un lugar, lo importante es que se le está dando respuesta, se le está dando un mensaje claro, que ese modelo de operación en los territorios no se va a permitir ni va a tener el apoyo de autoridades, no seremos tolerantes”.

Baja criminalidad en Santiago

Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, en el marco de un almuerzo que sostuvo con el empresariado perteneciente a este gremio y las autoridades policiales, indicó que sostuvo una reunión con Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía hace un tiempo, cuando la delincuencia en Santiago estaba situada en 17.5 puntos, sin embargo, al día de hoy se encuentra en casi un digito, “en 10 y pico”, lo que según Filpo, no se había visto en la cuidad desde hacía más de 30 años.