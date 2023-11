Testigo cuenta cómo ocurrió accidente en Quita Sueño

Unos motoristas fueron los encargados de que en Quita Sueño, Haina, una patana cargada de cemento y un minibús con personas se volcaran en un barranco de acuerdo con el testimonio de Sara Reyes, quien durante el suceso se encontraba circulando cerca de la zona.

Según cuenta Reyes, las personas que iban a bordo de los motores forman parte de una banda criminal quienes con una cadena interceptaron al camión de cemento para presuntamente robar a quienes iban a bordo.

Esto provocó que el camión frenara y tocara su bocina en señal a otro vehículo pesado que iba cargado de blocks para que se moviera, provocando el incidente.

Video Un saldo de seis muertos habría dejado hasta el momento un accidente de tránsito ocurrido este miércoles, entre una patana y un autobús de pasajeros en Quita Sueño, en Haina.







Dijo además que ese tipo de acciones las hacen frecuentemente.

La madre de Sara, una de las víctimas

La testigo explicó que su madre, Rosmery Carvajal de 46 años, quedó atrapada en el accidente, destacando que aún se encuentra con vida ya que la llamó y le dijo que se encuentra bien.

“Vía teléfono ella me llamó, me dijo que tenía un muchacho muerto en las piernas y por eso no se podía mover porque las piernas se les partieron en dos…ella estaba consciente, me llamó por mi nombre y todo”, manifestó Reyes.

Explicó que su madre iba camino a una clínica en Santo Domingo junto a un chico, su cuñada y un bebé de unos seis meses.