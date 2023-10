Jhontan Liriano sobre derrota de Manuel Jiménez: “En altos niveles decidieron que no va”

El director de comunicaciones de la alcaldía de Santo Domingo Este, Jhonatan Liriano, expuso las razones que, a su parecer, provocaron la derrota de Manuel Jiménez como precandidato al cabildo para 2024.

Liriano atribuyó la derrota de Jiménez a los intereses políticos que traen consigo las próximas elecciones generales.

"Sin dudas, la forma de la gestión de Manuel Jimenez no es aceptada ni asumida para que continúe en el poder. Fueron los altos niveles políticos los que decidieron que Manuel no va, porque Manuel no quedó en segundo, ni en tercero, Manuel quedó en cuarto, estando en el poder", explicó Liriano.

El también comunicador agregó, durante su intervención en el programa "Sol de la Mañana", de Zol 106.5 FM, que el aún alcalde era el favorito de todos los munícipes en cada una de las encuestas realizadas entre los aspirantes del PRM.

"En todas las encuestas, el alcalde preferido del PRM era Manuel Jiménez, esa es la realidad, eso no estaba en discusión e iba mejorando el puntaje a medida que avanzaba la gestión. Simplemente, era el preferido en los munícipes, pero no de los dirigentes políticos", continuó justificando la derrota.

Terminó su postura refiriéndose a Jiménez como "el político progresista más exitoso de esta época".

Su cuarto lugar

El actual alcalde y precandidato a la misma posición por SDE quedó en el último lugar en las primarias del PRM, con el 18.62 % de los votos, tras ser computadas el 100% de las mesas.

En primer lugar, se posicionó el pastor Dio Astacio, con un 35.36%, seguido de Adán Peguero, con el 23.24% y, el tercer puesto, lo tiene Bertico Santana, 22.77%.