Madre de Joshua Fernández se aferra a su retrato: “Él era mi todo”

Berlina Decena, madre de Joshua Omar Fernández Decena, el joven de 19 años que falleció por impacto de bala el pasado 16 de abril, describe a su hijo como una persona “complaciente, alegre, buen hijo y buen compañero”.

“Mi hijo era una persona muy buena, alegre, buen compañero, buen hijo, buen estudiante”, relató la dama afligida mientras sostenía un retrato del joven en su graduación de secundaria.

Decena destacó que Joshua, el menor de tres hermanos, se había convertido en su todo, tras el fallecimiento de su esposo y padre de Joshua hace ocho meses.

“Él era mi marido, mi amante, mi todo aquí”, dijo a la vez de resaltar que Joshua había asumido la responsabilidad del hogar a la vez que trabajaba como encargado de máquina en una empresa y se encontraba estudiando mecánica industrial en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y tenía aspiraciones de estudiar Ingeniería Industrial en la universidad.

“Él era así, era muy complaciente, el saco eso de su papá, muy solidario, mi hijo lo era todo”, dijo.

Asimismo, la dama que no se encontraba en su hogar al momento que ocurrió el fatídico incidente, manifestó que su hijo se encontraba celebrando con dos compañeros de Infotep su cumpleaños y era la primera vez que iba a ese tipo de lugares.

“El no se esperaba nunca jamás en su vida, que iba a encontrar la muerte en ese lugar”, aseveró.

Justicia

Ante el hecho, Berlina Decena denunció que las respuestas de parte de la justicia han sido “muy lentas” respecto al caso, sobre el cual dijo no le han dicho nada contundente.

“No nos han dicho nada contundente, nada más cositas así”, agregó.

En ese sentido, destacó que continuarán dándole seguimiento a las investigaciones que sigue el Ministerio Público y la Policía Nacional, a fin de que el caso “no se caiga”.

Video Madre de Joshua Omar Fernández: “Él era mi todo”



“Eso es lo que ellos estaban buscando que eso se caiga y eso no se va a caer, porque nosotros seamos pobres y humildes, pero tampoco somos flojos, somos fuertes y nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Berlina.

Asimismo, manifestó que lo único que persiguen como familia es justicia sobre los señalados por las autoridades como los responsables del hecho.

“Yo lo que pido desde un principio, desde que me entero de eso, yo lo que pido es justicia, que no se quede impune como se queda muchas veces (…) Yo se qué hay influencias, entonces yo no quiero que eso vaya a influir en este caso… el que sea culpable que pague lo que hizo”, enfatizó la señora.