El periodismo con visión de futuro

Cibely Ramírez

Santo Domingo, RD

El periodismo en República Dominicana se remonta al siglo XIX, cuando el país estaba bajo el dominio español. En ese entonces, la prensa, y sus anuncios comerciales, difundía lo que ocurría en el ámbito nacional e internacional.

Durante el siglo XX, el periodismo dominicano experimentó una serie de cambios significativos, como la consolidación de los periódicos nacionales impresos, la aparición de nuevos medios como la radio y la televisión, y la profesionalización del sector.

No obstante, las transformaciones de la profesión no se han detenido y al parecer esto no pasará en un futuro cercano, debido a que constantemente la prensa se ha visto en la obligación de adaptarse a lo que exigen los nuevos tiempos y, de alguna manera u otra, aprovechar todos aquellos recursos y herramientas que tenga a disposición.

Actualmente, el periodismo a nivel nacional enfrenta una serie de desafíos, como la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, la falta de libertad de expresión en algunos sectores, la precariedad laboral de los periodistas así como la falta de ética y profesionalismo en algunos medios. Asimismo, las noticias falsas y la desinformación producto del interés por conseguir mayores interacciones por parte de la audiencia lastran alcanzar la excelencia.

Es importante señalar que muchas más variaciones vinieron a raíz de la evolución tecnológica. De manera drástica, una estructura totalmente establecida, como lo era el periodismo tradicional, no le quedó otro remedio que adaptarse a una era distinta y montarse en la ola de las nuevas formas de producción y consumo de noticias dando golpes a ciegas, ya que no se tenían ningún tipo de experiencia en el área.

Ahora bien, ¿cuáles cambios y retos han podido percibir los mismos profesionales que vivieron la transición de lo tradicional a lo digital?

“El periodismo, dentro del ecosistema mediático que ha experimentado una metamorfosis interesante, afronta retos que se enmarcan principalmente en la búsqueda de atención; y en ello, lo que percibimos es que los medios cada vez tienen menos probabilidades de éxito”, explica Lucivel Avila, PhD. en Comunicación de Masas y decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

De igual manera, asegura que las redes sociales continúan creciendo como fuente informativa porque los jóvenes, uno de los públicos que más consume el contenido, se encuentran en esas plataformas. “Esta realidad muchas veces obliga a relegar al segundo plano la calidad”, puntualiza Avila.

Según sus palabras, “tristemente, lo que las mayorías están consumiendo es cada vez más chabacano, amarillista e irrisorio, y se cae en la perjudicial competencia por un clic o un me gusta, con la difusión de contenido chatarra o, peor, con la propagación de noticias falsas”.

Por su parte, Víctor Hernández, quien es docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y coordinador de las carreras Comunicación Social y Medios Digitales, así como Cine y Comunicación Audiovisual, expresa que uno de los últimos cambios del periodismo se puede percibir en la construcción en la multiplataforma de las historias que se quieren contar. De acuerdo con su percepción, este mismo hecho hizo a las diferentes universidades preocuparse por actualizar sus programas de estudio.

Otro de los desafíos que mencionan los profesionales es la implementación de la inteligencia artificial en el periodismo, lo cual aún no se aplica de lleno en los medios de comunicación ni institutos de educación superior, pero se espera que en un futuro no muy lejano pase.

“No creo para nada que la inteligencia artificial va a suponer un retroceso para hacer esto (el periodismo). Si lo utilizamos correctamente, entiendo que nosotros pudiéramos apoyarnos en ello y hacer muy buen ejercicio”, opina Hernández.

El periodismo de mañana A pesar de los numerosos cambios que ha experimentado y los retos que han tomado participación en el camino, los profesionales tienen altas expectativas sobre cómo se desarrollará el periodismo en los años venideros y cómo seguirán coexistiendo el periodismo tradicional y digital.

“A pesar de la automatización, los medios necesitarán profesionales que centren su función en la obtención de información diferenciada, y en el procesamiento e interpretación de la misma, lo cual supera la elemental recogida de datos para hacerlos comprensibles para el público”, afirma Lucivel Avila.

Asimismo, indica que “con premura, debemos abogar por la especialización de la profesión, de cara a la producción de contenidos en la red, con diversidad de plataformas, y que resulten llamativos, creativos, con originalidad y que generen ingresos”.

Teniendo como base las exigencias del mundo laboral de hoy en día, Víctor Hernández piensa que una de las capacidades esenciales con la que debe contar un egresado de la carrera de Periodismo es la innovación. “Un estudiante capaz de, con pocas cosas, crear cosas sorprendentes”, agrega.

Además, comenta que es necesario que los comunicadores aprendan a utilizar todas las herramientas de las matemáticas, de la ciencia, del arte y la cultura para poder ofrecer a la sociedad otra forma de contar historias. También que sea “un profesional conectado con el mundo”.

El futuro del periodismo en República Dominicana parece estar orientado hacia una mayor integración de tecnología e innovación en la forma en que se producen, distribuyen y consumen las noticias e informaciones.

La industria periodística se encuentra en un momento de transformación, donde los medios tradicionales tienen que adaptarse a los nuevos medios digitales para mantenerse relevantes en un mundo cada vez más conectado.

Se espera que los medios sigan explorando nuevas formas de contar historias y generar contenido atractivo para su audiencia, utilizando herramientas como la inteligencia artificial, el periodismo de datos, el multimedia y la realidad virtual para ofrecer experiencias de lectura más inmersivas.