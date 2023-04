Comunitarios en la Autopista San Isidro rechazan muro lindante

Ángel Valdez

Santo Domingo, República Dominicana

Algunos moradores y comerciantes que habitan en los alrededores de la avenida Coronel Rafael Tomas Hernández, entre la autopista de San Isidro y la avenida Charles de Gaulle, reprocharon al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) la construcción de un muro entre las vías.

De acuerdo a lo que explicaron, las autoridades quieren organizar el tránsito y prevenir los accidentes, pero la modificación de la avenida resultará más tediosa para los habitantes de la zona.

“Si esta fuera una avenida grande o una carretera funcionaria, pero esto es una avenida cualquiera”, declaró Ramón Peña, quien reside en un apartamento de la zona.

Asimismo, Peña relató que con la edificación del muro tienen que gastar más gasolina y tardar más para poder llegar a su casa.

“De la única forma en que el muro no me afecte es que entre donde no se puede y no voy hacer lo malo”, expresó.

Un ciudadano, quien prefirió proteger su identidad, manifestó que no solo afectará a los vehículos, sino que también a los peatones, ya que los puentes peatonales estarán a largas distancias.

“El muro será una molestia para los que no anden montados, tendrán que caminar muchos más”, afirmó.

José Núñez, quien es vendedor en la zona, indicó que las compras en su comercio han disminuido debido a que muchos transeúntes y conductores no prefieren cruzar del otro lado de la vía debido a que tardarían mucho en devolverse.

“Hasta ahora ha afectado un poco, pero después puede que afecte mucho más”, comunicó Núñez.

A pesar de la división entre los carriles, fue notorio el desorden que generan algunos conductores del transporte privado, quienes transitan en vía contraria para no retornar en la bifurcación debido a su lejana distancia.

MOPC

Aunque no fue posible obtener una reacción de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) sobre las denuncias de los residentes en la Autopista San Isidro, el titular de la institución, Deligne Ascensión, dijo que la obra es una de las más importantes del Municipio de Santo Domingo Este, debido a que incrementará la capacidad de vías.

Asencio, durante una visita a la construcción el pasado 7 de septiembre, informó que la obra tiene un costo de 2,800 millones de pesos por los pagos de las expropiaciones y “la naturaleza del trabajo”.

Además, aseguró que la logística y los planes de la avenida fueron consultados con los comunitarios de la zona. Sin embargo los citadinos no están conformes.