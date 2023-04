"Cuando me referí al tema no me referí personalmente a nadie"; Faride responde a señalamientos de Yván Lorenzo

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, manifestó que al calificar como “ratas” a los imputados del caso Calamar en la pasada sesión del Senado de la República, no se "refirió personalmente a nadie", si no que habló con relación a como los implicados de los diferentes casos de corrupción no quieren "enfrentar" a la justicia.

"Lo que dije fue que ahora es muy difícil, luego de que se administra tanto poder violentando los derechos fundamentales, los procesos y las normas legales, para después andar como ratas en los pasillos de la justicia asustados ante el peso de la Ley", manifestó la legisladora.

Raful expresó que contar de "no enfrentar a la justicia", las pasadas administraciones de Gobiernos utilizaron diferentes mecanismos para obtener impunidad sin "importar que otro partido ganara”.

"Por eso secuestraron la justicia en su momento, pusieron al procurador que quisieron; por eso violentaron los procedimientos, por eso militarizaron el Congreso Nacional, por eso le lanzaron bombas a los diputados cuando exigíamos transparencia, por eso nos negaron comisiones de investigación, por eso utilizaron las redes sociales con bots para descalificar a los congresistas desde el Palacio Nacional. Gracias a Dios ganó el Partido Revolucionario Moderno, gracias a Dios se pudo cumplir con que el procurador no sea miembro del partido gobernante para que estos procesos se puedan investigar", exclamó la senadora del Distrito Nacional.

Vinculación de miembros del PRM

Sobre los señalamientos de Mérido Torres, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), quién solicitó una licencia al presidente Luis Abinader y del diputado Sérgio Moya (Gory) en el caso Calamar, Raful indicó que esa es la principal señal de que "ese proceso no tiene que ver con ninguna persecución política y que todo el que está ahí tiene que ser investigado".

Las declaraciones de Raful se produjeron fuera del hemiciclo del Senado, luego de que el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yvan Lorenzo, dijera que las palabras de la legisladora en la pasada sesión de los senadores debieron ser "sacadas de contexto", alegando que la senadora del Distrito Nacional nunca describiría de esta forma (como ratas) a sus compañeros de partido.