Empresarios, Gobierno y Educa tratan la necesidad de invertir en la calidad de la educación

Santiago, RD

“La educación es un derecho humano decisivo para el desarrollo personal y de la sociedad. Cumple un papel vital en la creación de capital humano, en la ruptura del círculo de la pobreza y en eliminar barreras de desigualdad económica y social”, argumentó el empresario Cristian Reyna, durante el octavo Simposio de Capacitación en la República Dominicana, de Capex.

El viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín y la presidenta de Acción Empresarial por la Educación, (EDUCA) María Waleska Álvarez, también integraron el panel titulado: “República de Inversiones: Educando para el Desarrollo”.

María Waleska Álvarez, informó que los bajos niveles del país en materia educativa no es exclusivo de la población en hogares vulnerables. “Tenemos el reto de elevar la calidad de la educación a todos los niveles y de romper el estereotipo de que las niñas no deben asumir carreras que tradicionalmente no son para ellas”, expresó la presidenta de EDUCA.

En el simposio realizado a través de la plataforma Zoom, el viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín, informó que el gobierno lidera varias estrategias para incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de formación. Además, aseguró que ofrecen becas para fortalecer a los docentes en lingüística e idiomas.

Cristian Reyna, presidente de BANFONDESA, reconoció que las brechas sociales por temas educativos son muy hondas actualmente. “La clave en educación no es invertir más sino invertir mejor. La gente lo que necesita es una oportunidad. No se puede crecer sobre la pobreza, hay que pagarle a la gente un salario que le permita vivir dignamente”, manifestó Reyna.

En el cierre de la actividad, Cayra Bencosme, directora ejecutiva de CAPEX, aseguró que la inversión en formación continua es un método de transformación del capital, tanto humano como económico. “Ser un brazo de apoyo a las empresas, nos ha permitido solidificar una propuesta madura y que ha inspirado otras iniciativas de capacitación en espacios de vocación exportadora”, afirmó en la actividad patrocinada AFP Siembra, Corporación Zona Franca Santiago, Banco Popular y BANFONDESA