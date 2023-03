La relación de Sergio Moya en la estructura de cobros ilegales, según interrogatorio de Messina Arvelo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Frixo Messina Arvelo, quien fue el jefe de operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, fue interrogado para conocer más detalles sobre la estructura de cobros ilegales a bancas de lotería, deportivas y máquinas tragamonedas, a propósito del caso Calamar.

En al menos dos ocasiones, Arvelo mencionó cómo el diputado Sergio Moya llegó presuntamente a liderar la estructura.

Aquí las transcripciones de dos de las preguntas del interrogatorio realizado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pecpa), y Yeni Berenice, director general de persecución del Ministerio Público.

27- ¿Cómo funcionaba su relación con la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda mientras al frente estuvieron Oscar Chalas y Omar Fernández?

Con Oscar Chalas nunca conversé ni despaché estos temas, pero yo sabía por José Arturo y Mimilo que Chalas que reunía con ellos, una vez yo estaba reunido con ellos y salí por la puerta de atrás para que Chalas no me viera, él iba entrando al edificio, Chalas nunca me habló nada de los operativos, nosotros no despachábamos, yo despachaba si había que ir a cerrar un casino; Con Omar Fernández que lo había recomendado Goris yo si me llegué a reunir, a nosotros nos presentaron en una reunión, a partir de que él llegó Mimilo Jiménez, José Arturo y Goris, despachaban con Omar, llegamos a estar juntos, ahí hablábamos a la clara de lo que había que hacer y de los operativos, el tema mío eran mandarlos, las informaciones venían a través de Goris, pero yo ponía en conocimiento todo, e incluso en pandemia nosotros sacamos operativo, yo no estaba de acuerdo, pero esas eran instrucciones de Omar Fernández.



28- ¿Hasta cuándo estuvo usted despachando con Fernando Crisóstomo, explíquenos cómo se dio la transición hacia la persona que lo sustituyó?

Hasta julio del 2018, estuvo Fernando Crisóstomo, a partir de Fernando Crisóstomo hubo una especie de España Boba y ahí las cosas la veía con Mimilo Jiménez y José Arturo cuando era necesario, pero el coordinador era con Víctor Roa, un tiempo después que no puedo precisar en este momento es que entró en conversación con Goris que me lo habían presentado Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, me dijeron que iba a estar en la estructura y que él iba a dar las instrucciones, Goris sustituyó a Fernando Crisóstomo, en esa reunión se decidió que Benny era el coordinador, era una persona totalmente de Goris. Víctor Roa era quien recibía el dinero; Benny era el contacto en Hacienda entre Benny era un inspector coordinador y cuando nos veíamos en Hacienda Benny me decía que conversaba, hubo un momento en que se me dijo que las informaciones de Goris vendrían a través de Benny, pero Goris también me llamaba, pero eran cosas específicas, pero no eran para rutina, si personalmente cuando nos reuníamos en la oficina de Mimilo Jiménez Goris.Yo me reunía con Goris cuando había algo que lo ameritaba, no había una periodicidad, hablábamos poco por teléfono, casi siempre personal o a través de Benny.