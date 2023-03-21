Cancelan a profesora que publicó fotografía con alumnas en su cuenta de OnlyFans

El Ministerio de Educación (Minerd) canceló por “faltas graves” a la orientadora Sarah Ventura Genao, quien en su cuenta de la plataforma OnlyFans publicó una fotografía de sus alumnas.

Ventura Genao fue cancelada por cometer faltas de tercer grado que, de acuerdo al Minerd, incurren en falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo y realizar actos lesivos a nombre del Estado.

Asimismo, se le acusa de no llevar una conducta pública o privada que impide la normal y aceptable prestación de los servicios a su cargo.

La carta fue firmada por la directora de Recursos Humanos del Minerd, Dilia Stephany Ubiera.

En el documento, Ubiera expresa que fueron violados el artículo 77 numerales dos y ocho de la ley No. 41-08 de Función Pública, el cual establece: “Decoro: Impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que demanden algún servicio” y “Probidad: Conducta humana considerada como reflejo de integridad, honradez y entereza”.

Sarah Ventura Genao se desempeñaba en el Liceo Secundario Francisco del Rosario Sánchez, en El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, donde también estudian las adolescentes en la fotografía.

En un video publicado en su cuenta de OnlyFans, y que fue filtrado en las redes sociales, la joven Ventura Genao dice que le “encanta enseñar a mis alumnos y alumnas fuera de la escuela y mucho más”.

“Soy una profesora muy sexy y bisex, me encanta enseñar a mis alumnos y alumnas fuera de la escuela y mucho más. Si quieres recibir los videos más candentes, exclusivamente para ti o personalizado solo pídelo y no te arrepentirás. Palabra de la profe bisex”, indica el video difundido en redes sociales.