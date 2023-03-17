Maestra vinculada a contenido de Onlyfans se desempeñaba como orientadora en liceo

El director del Distrito 14-06 de El Factor, en María Trinidad Sánchez, dijo que la profesora Sarah Ventura Genao, investigada por la divulgación de contenido para adultos en la plataforma Onlyfans, se desempeñaba como orientadora de los estudiantes del liceo Francisco del Rosario Sánchez.

En una entrevista con Listín Diario, el director José Luis López indicó que la maestra fue integrada a la institución en 2019 luego de participar en el Concurso de Oposición para docentes en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, del municipio El Factor, en María Trinidad Sánchez.

Dijo que la denuncia fue realizada el pasado 6 de marzo, cuando comenzó a divulgarse una fotografía donde “la profesora bisex”, como se autodenomina, se ve junto a un grupo de alumnas del liceo, imagen que fue publicada en su cuenta de Onlyfans.

“Como Distrito Educativo procedimos a llevar a cabo lo que fue la indagación y posteriormente le pasamos al Ministerio de Educación. La maestra fue sacada del centro educativo y el proceso está en fase de investigación”, indicó.

Dijo que hace unos días una comisión del Ministerio de Educación se trasladó a El Factor para entrevistar a la maestra y hasta el momento están a la espera de que la institución tome una decisión final sobre el caso.

“Ya la decisión de suspensión o cualquier otra medida debe ser desde el Ministerio y la sede central”, añadió.

“Nosotros como Ministerio repudiamos esa actuación de la maestra porque eso atenta contra la moral y las buenas costumbres de nuestro pueblo, también el gremio de la asociación dominicana de profesores, que se ha reunido con ella, está en desacuerdo contra esas acciones que cometió, sobre todo el hecho de utilizar unas fotos de esas estudiantes y subirla a esa página”, finalizó.

En un video publicado en Onlyfans y que circula en las redes sociales, la joven Ventura Genao dice que le “encanta enseñar a mis alumnos y alumnas fuera de la escuela y mucho más”.