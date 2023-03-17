Profesora de Nagua mencionó a alumnos en video de Onlyfans

La denominada “La profesora bisex”, investigada por el Ministerio de Educación por presuntamente tener una cuenta de OnlyFans gratis con contenido adulto, insinuó en uno de los videos publicados en la plataforma que le encantaba enseñar a “sus alumnos y alumnas fuera de la escuela y mucho más”.

“Soy una profesora muy sexy y bisex, me encanta enseñar a mis alumnos y alumnas fuera de la escuela y mucho más. Si quieres recibir los videos más candentes, exclusivamente para ti o personalizado solo pídelo y no te arrepentirás. Palabra de la profe bisex”, indica el video difundido en redes sociales.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la maestra Sarah Ventura Genao, del liceo Francisco del Rosario Sánchez, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, es investigada y se encuentra "fuera de las aulas".

Además, informó que envió una comisión de psicólogos y abogados al plantel para elaborar un informe oficial sobre el caso.

Asimismo, el Ministerio de Educación entablará conversaciones con la profesora, los menores involucrados y sus padres.