“Yo pensé... me mandaron a matar”

Ashley Martínez

Santiago, RD

“Anoche cuando yo intenté dormir sola, la pistola y las balas era lo que pasaba por mi cerebro”, expresó la odontóloga Silvia Peñaló, quien asegura que nunca le hicieron señal de que parara en momentos en que policías de acción rápida la interceptaron y tirotearon su vehículo.

“Lo que yo pensé fue me mandaron a matar, a mi nunca se me dijo deténganse o me hicieron señal de pare”, estableció Peñaló.

“¿Tú sabes cómo quizás me hicieron una señal de pare? con una pistola apuntándome”, agregó.

Los agentes involucrados en la balacera han sido identificados como el sargento Wilkin Figuereo Valdez, los rasos Yeferson David Constanza Pérez, Samuel Villanueva, Cristofer de Jesús Brito, Javier Estarlin de la Nieve Correa y Gerson Heriberto Manzueta Núñez, de acuerdo a la querella impuesta por la odontología.

Inmediatamente el incidente ocurrió, desde dentro de su vehículo se inició una discusión con los agentes policiales, quienes la insultaron y le dijeron improperios cuando ella preguntaba: “¿Qué era lo que estaba pasando?, porque no entendía”.

En ese instante se dirigió junto a su hermano al destacamento de la Policía para colocar la querella, donde le explicaron que confundieron su yipeta con una Honda CRV que, según la Policía, era en la que andaban unos presuntos delincuentes la pasada semana.

Sin embargo, el vehículo en el que se desplazaba la profesional de 29 años, era una Jeep Grand Cherokee. “Tú no puedes compararlas” dijo Peñaló.

En la nota informativa que preparó el órgano de orden de esta demarcación, indica la alegada confusión del vehículo y una señal de pare a la que supuestamente Silvia Peñaló no hizo caso, como lo que pareciera ser un justificante para la balacera que iniciaron sin mediar palabras.